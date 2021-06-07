Скинхеды и антифашисты устроили массовую драку в Москве

В Москве произошла массовая драка со стрельбой. Её участниками стали скинхеды и антифашисты, пишет Mash.

Сообщается, что 5 июня группировка White nights skins пришла на концерт на Дмитровском шоссе, но к этому моменту туда уже прибыли участники движения "Антифа".

Антифашисты попытались разогнать скинхедов, но последние решили ответить силой. Некоторые участники потасовки имели при себе огнестрельное оружие, а также флаги с нацисткой символикой. Очевидцы отметили, что к футбольным фанатам это не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что у одного из пивных баров в Барнауле произошла массовая драка. Участие в конфликте принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.