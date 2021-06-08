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Проект на перспективу. Барнаульский девелопер бьётся за строительство ЖК за "Сити-Центром"

, ИА "Амител"
Застройщик планирует возвести 25-этажный жилой комплекс, но пока город не даёт добро
Проект ЖК на ул. Партизанской, 175 / Фото: 'Барнаулгражданпроект'

Проект ЖК на ул. Партизанской, 175 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Администрация Барнаула разработает проект застройки огромного квартала в центре города. Работу проведут по инициативе застройщика "Главалтайстрой" (входит в группу компаний "Союз" Владимира Отмашкина). Документ необходим девелоперу, чтобы начать строительство высотных домов за "Сити-Центром".

В конце марта 2021 года "Союз" представил на градостроительном совете при администрации Барнаула проект жилого комплекса на улице Партизанской, 175. Тогда экспертам концепция ЖК не понравилась: по их мнению, он перегружен и не учитывает перспективы развития кварталов частного сектора ниже ул. Партизанской.

Компании рекомендовали переработать проект, снизить этажность и подготовить план застройки квартала, где планируется ЖК.

Документ должен показать, сколько домов можно возвести в микрорайоне, где разместить школы и детсады. Предполагается, что в этом случае и другие девелоперы, которые захотят возводить в квартале высотки, будут ориентироваться на утверждённый план, а не "лепить то, что захотят". 

В середине апреля "Союз" обратился в администрацию Барнаула с заявлением разработать проект планировки и межевания квартала в границах улицы Партизанской, переулка Циолковского, улицы Анатолия, переулка Ядринцева. 

Мэрия инициативу поддержала. После разработки и утверждения проекта застройки квартала "Союз" вновь сможет представить на градсовете обновлённый проект ЖК. 

Какой ЖК предлагал построить "Союз"?

В марте 2021 года компания представила на суд архитекторам жилой комплекс, состоящий из двух башен. На первых этажах домов предусмотрены холлы с детскими игровыми зонами площадью 90 квадратных метров.

Особенность проекта в том, что два дома объединены одноэтажной пристройкой. Там планируют разместить офисные помещения (под них отдадут и первые этажи "свечек"), магазины и другие коммерческие объекты.

Одна из "свечек" запроектирована 18-этажной, вторая – 25-этажной. При этом 25-этажное здание должно было быть высотой 83 метра, а регламент – 75 метров: генплан от 2019 года не разрешает строить дома выше этого параметра. Это нарушение стало одной из причин, почему проект отклонили.

В апреле "Союз" обратился в мэрию, чтобы законно увеличить высоту большой блок-секции – до 82 метров вместо положенных 75. Но власти Барнаула отказали девелоперу из-за несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.06.2021 08:19
- гость -

По Партизанской будет полный коллапс. Сейчас уже на светофоре стоят постоянно от 124 до Красноармейской

8.06.2021 08:25
Гость

Уже на Пролетарской налепили, ужас. Не комфортно! Дороги между домами узкие! Окна в окна и стоят такие махины. Зелени нет вообще, чтоб выехать на Партизанскую утром таком коллапс!

8.06.2021 08:34
- гость -

картинка классная, слева 9 этажка, а справа такая маленькая 25 этажка по высоте такая же.

8.06.2021 08:39
- гость -

А как обстоят дела с детскими садами и школами? Девелопер бьется только за высотки, а за строительство детских учреждений он побиться не хочет? Застройщика волнует только его прибыль, а то что благодаря его "стараниям" школы и детские сады не могут принять детей ему наплевать. Точно так же наплевать и чиновникам выдающим разрешения на застройки.
Давно пора обязать застройщиков строить и объекты инфраструктуры. Либо, построил высотку, отчисли в бюджет на целевое использование несколько десятков миллионов.
Несколько высоток вот и школа в районе новая и детский сад!

8.06.2021 08:40
Виктор

При пожаре есть возможность быстро снять людей с 20 этажа и выше?

В случае землетрясения (а лифтом при землетрясении пользоваться нельзя) жильцы верхних этажей смогут быстро выбежать на улицу и отбежать на безопасное расстояние?

При отключении электроэнергии вода доберётся "исходным давлением", без внутридомовой подкачки, до квартир на верхних этажах?

Архитектурный ансамбль Алтайской митрополии не окажется "подчинённым" такой застройке, не потеряется в ней?

8.06.2021 08:42
- гость -

8.06.2021 08:39
- гость -

Не только застройщика волнует прибыль, больше о прибыли заботятся чинуши, дающие разрешение на строительство 25 этажей на 50 сотках земли. Все кто выдавала разрешения на точечное строительство - в доле. Тут Холмсом быть не надо.

8.06.2021 08:45
Гость

Если пожар, то там будет такой треш. Все заставлено машинами и если разом выбегут хотя б человек 200, там будет ужас.

8.06.2021 09:54
гость

Только бабки бабки бабки , уже изжога от застройщиков!!! Люди скоро бунтовать выйдут, ни о чем не думают больше, нет дорог, нет парковок многоуровневых! Нет ничего кроме ТЦ чтобы жизнь в городе была комфортной!!!! Куда вы настраиваете , кому , китайцам???

8.06.2021 10:20
гость

8.06.2021 08:42
- гость -

Абсолютно верно. Почему то многие рисуют злобных хапуг застройщиков недопонимая, что бОльшая вина то на чинушах и никто бы ничего не построил без их разрешений.

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