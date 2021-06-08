Проект на перспективу. Барнаульский девелопер бьётся за строительство ЖК за "Сити-Центром"

Администрация Барнаула разработает проект застройки огромного квартала в центре города. Работу проведут по инициативе застройщика "Главалтайстрой" (входит в группу компаний "Союз" Владимира Отмашкина). Документ необходим девелоперу, чтобы начать строительство высотных домов за "Сити-Центром".
В конце марта 2021 года "Союз" представил на градостроительном совете при администрации Барнаула проект жилого комплекса на улице Партизанской, 175. Тогда экспертам концепция ЖК не понравилась: по их мнению, он перегружен и не учитывает перспективы развития кварталов частного сектора ниже ул. Партизанской.
Компании рекомендовали переработать проект, снизить этажность и подготовить план застройки квартала, где планируется ЖК.
Документ должен показать, сколько домов можно возвести в микрорайоне, где разместить школы и детсады. Предполагается, что в этом случае и другие девелоперы, которые захотят возводить в квартале высотки, будут ориентироваться на утверждённый план, а не "лепить то, что захотят".
В середине апреля "Союз" обратился в администрацию Барнаула с заявлением разработать проект планировки и межевания квартала в границах улицы Партизанской, переулка Циолковского, улицы Анатолия, переулка Ядринцева.
Мэрия инициативу поддержала. После разработки и утверждения проекта застройки квартала "Союз" вновь сможет представить на градсовете обновлённый проект ЖК.
Какой ЖК предлагал построить "Союз"?
В марте 2021 года компания представила на суд архитекторам жилой комплекс, состоящий из двух башен. На первых этажах домов предусмотрены холлы с детскими игровыми зонами площадью 90 квадратных метров.
Особенность проекта в том, что два дома объединены одноэтажной пристройкой. Там планируют разместить офисные помещения (под них отдадут и первые этажи "свечек"), магазины и другие коммерческие объекты.
Одна из "свечек" запроектирована 18-этажной, вторая – 25-этажной. При этом 25-этажное здание должно было быть высотой 83 метра, а регламент – 75 метров: генплан от 2019 года не разрешает строить дома выше этого параметра. Это нарушение стало одной из причин, почему проект отклонили.
В апреле "Союз" обратился в мэрию, чтобы законно увеличить высоту большой блок-секции – до 82 метров вместо положенных 75. Но власти Барнаула отказали девелоперу из-за несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.
Комментарии
По Партизанской будет полный коллапс. Сейчас уже на светофоре стоят постоянно от 124 до Красноармейской
Уже на Пролетарской налепили, ужас. Не комфортно! Дороги между домами узкие! Окна в окна и стоят такие махины. Зелени нет вообще, чтоб выехать на Партизанскую утром таком коллапс!
картинка классная, слева 9 этажка, а справа такая маленькая 25 этажка по высоте такая же.
А как обстоят дела с детскими садами и школами? Девелопер бьется только за высотки, а за строительство детских учреждений он побиться не хочет? Застройщика волнует только его прибыль, а то что благодаря его "стараниям" школы и детские сады не могут принять детей ему наплевать. Точно так же наплевать и чиновникам выдающим разрешения на застройки.
Давно пора обязать застройщиков строить и объекты инфраструктуры. Либо, построил высотку, отчисли в бюджет на целевое использование несколько десятков миллионов.
Несколько высоток вот и школа в районе новая и детский сад!
При пожаре есть возможность быстро снять людей с 20 этажа и выше?
В случае землетрясения (а лифтом при землетрясении пользоваться нельзя) жильцы верхних этажей смогут быстро выбежать на улицу и отбежать на безопасное расстояние?
При отключении электроэнергии вода доберётся "исходным давлением", без внутридомовой подкачки, до квартир на верхних этажах?
Архитектурный ансамбль Алтайской митрополии не окажется "подчинённым" такой застройке, не потеряется в ней?
8.06.2021 08:39
- гость -
Не только застройщика волнует прибыль, больше о прибыли заботятся чинуши, дающие разрешение на строительство 25 этажей на 50 сотках земли. Все кто выдавала разрешения на точечное строительство - в доле. Тут Холмсом быть не надо.
Если пожар, то там будет такой треш. Все заставлено машинами и если разом выбегут хотя б человек 200, там будет ужас.
Только бабки бабки бабки , уже изжога от застройщиков!!! Люди скоро бунтовать выйдут, ни о чем не думают больше, нет дорог, нет парковок многоуровневых! Нет ничего кроме ТЦ чтобы жизнь в городе была комфортной!!!! Куда вы настраиваете , кому , китайцам???
8.06.2021 08:42
- гость -
Абсолютно верно. Почему то многие рисуют злобных хапуг застройщиков недопонимая, что бОльшая вина то на чинушах и никто бы ничего не построил без их разрешений.