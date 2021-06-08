Проект на перспективу. Барнаульский девелопер бьётся за строительство ЖК за "Сити-Центром"

Администрация Барнаула разработает проект застройки огромного квартала в центре города. Работу проведут по инициативе застройщика "Главалтайстрой" (входит в группу компаний "Союз" Владимира Отмашкина). Документ необходим девелоперу, чтобы начать строительство высотных домов за "Сити-Центром".

В конце марта 2021 года "Союз" представил на градостроительном совете при администрации Барнаула проект жилого комплекса на улице Партизанской, 175. Тогда экспертам концепция ЖК не понравилась: по их мнению, он перегружен и не учитывает перспективы развития кварталов частного сектора ниже ул. Партизанской.

Компании рекомендовали переработать проект, снизить этажность и подготовить план застройки квартала, где планируется ЖК.

Документ должен показать, сколько домов можно возвести в микрорайоне, где разместить школы и детсады. Предполагается, что в этом случае и другие девелоперы, которые захотят возводить в квартале высотки, будут ориентироваться на утверждённый план, а не "лепить то, что захотят".

В середине апреля "Союз" обратился в администрацию Барнаула с заявлением разработать проект планировки и межевания квартала в границах улицы Партизанской, переулка Циолковского, улицы Анатолия, переулка Ядринцева.

Мэрия инициативу поддержала. После разработки и утверждения проекта застройки квартала "Союз" вновь сможет представить на градсовете обновлённый проект ЖК.

Какой ЖК предлагал построить "Союз"?

В марте 2021 года компания представила на суд архитекторам жилой комплекс, состоящий из двух башен. На первых этажах домов предусмотрены холлы с детскими игровыми зонами площадью 90 квадратных метров.

Особенность проекта в том, что два дома объединены одноэтажной пристройкой. Там планируют разместить офисные помещения (под них отдадут и первые этажи "свечек"), магазины и другие коммерческие объекты.

Одна из "свечек" запроектирована 18-этажной, вторая – 25-этажной. При этом 25-этажное здание должно было быть высотой 83 метра, а регламент – 75 метров: генплан от 2019 года не разрешает строить дома выше этого параметра. Это нарушение стало одной из причин, почему проект отклонили.

В апреле "Союз" обратился в мэрию, чтобы законно увеличить высоту большой блок-секции – до 82 метров вместо положенных 75. Но власти Барнаула отказали девелоперу из-за несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.