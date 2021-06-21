Долой бараки. Берег Оби в "старом" Барнауле планируют застраивать высотками

Компания "Жилищная инициатива" планирует построить в "старом" городе вдоль Оби огромный микрорайон. Сейчас девелопер готовит проект планировки квартала площадью 80 га, сообщает ИА "Толк". Информацию, где именно находится участок, руководитель компании Юрий Гатилов пока не раскрывает, но подчёркивает: эта часть города нуждается в новом строительстве.
"Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место. А когда-то оно было наполнено людьми. Мы постепенно возвращаем сюда народ: восстановлен и работает Старый базар, улица Мало-Тобольская. Но тут надо строить жильё", – считает застройщик.
Кроме жилья в микрорайоне построят ещё и социальные объекты, например, две школы, отмечает бизнесмен. Но каким именно будет новый квартал, станет известно лишь осенью.
Кто сейчас возводит дома на берегу Оби?
Сегодня исторический и "старый" центр Барнаула рядом с Обью – одна из самых популярных площадок для строительства. Здесь уже работает компания "Жилищная инициатива" (возводит ЖК "Родные берега"), на месте Речного вокзала застройщик "Селф" анонсировал проект двух высотных "башен". Также два барнаульских предпринимателя уже два года бьются за право засыпать часть Ковша (заводи Оби в районе речпорта), чтобы построить там высотки.
Комментарии
Хорошая идея, развивать инфрастуктуру в том районе давно пора
""Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место." Депрессивное место - это новые кварталы, которые строит та же ЖИ. Без слез на современные дома не взглянешь.
Вот на месте старых частных домов и надо строить высотки.Одна улица уместится всего лишь на нескольких этажах )
Хорошая идея!
21.06.2021 10:04
Ага, а если всю улицу кремировать, то все уместятся в одной каструльке.
21.06.2021 10:03
- гость -
Да и не смотри, живи в хрущевке. Не нравятся новые дома - радуйся клетушке в 33 квадрата.
Все понеслась....по кочкам. "Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. " Собачье сердце.
Если где-то бараки, то из этого автоматически не следует, что взамен нужно строить высотки. Можно построить жилые дома в 5-7 этажей, например. С дворами, в которых захочется
проводить досуг, а не только ящики с рассадой через них от подъезда до машины донести. Можно построить административные здания от 3 до 9 этажей. Но для этого нужно контролировать собственные аппетиты
Главное чтоб территорию Набережной оставили в покое и не заселяли жилыми многоэтажками.
Да пусть обьявляют - успокойтесь, максимум там будет вечный недострой! По сегодняшним ценам они не начнут строить, только снесут и расчистят. В банкротство никто из них не полезет. Хотя на речном может быть, у него уже есть один вечный долгострой, присоска к бюджету.
Все старые халупы, особенно в центре нужно сносить. А то центр города и только что коровы не ходят. Да и частный сектор - рассадник много чего противозаконного, там крайне сложно уследить, этим и пользуются.
21.06.2021 10:34
Жоржик
Посмотри на карту распространения ковида. Частный сектор чист. В районах многоэтажек красным-красно.
Гатилов думает, что он бессмертный. Снесет частный сектор и застроит курятниками 100кв м и два окна, будет ему счастье.
На фотографии видны частные дома. Где бараки? Сфотайте, пожалуйста, бараки
Гатилов, сколько школ ты построил?
Сейчас бараками можно объявить все 5ки на Ленина, и под эту веселую дудку построить Атлантик сити, как предлагают некоторые.
Так то «клетушка 33 квадрата» сейчас хоромы по сравнению с новостроем в 20, 25 квадратов и со стенками из картона
А хрущевки и есть бараки.
Что касается частного сектора в том районе, то АМИКу следовало бы пройтись там, сфотографировать, чтобы убожество особенно отчетливо бросалось в глаза. Там уже от улицы Горького такие трущебы начинаются, что всё очевидно.
21.06.2021 11:03
- гость -
Если вы обратите внимание на Атлантик-сити, то наверняка заметите, что, как раз многоэтажки массово расположены вдоль побережья, а углубленные участки застроены невысокими домами.
В своё время фотокорреспонденты АМИКа прошлись и по тому району нашего славного города.Были опубликованы фотографии.
около Оби холоднее жить, там температура ниже, чем в самом городе зимой, еще ветер промозглый и пронизывающий с повышенной влажностью с реки тянет. Такое себе удовольствие.
А кто жить-то будет в этих высотках? Население края убывает ускоренными темпами.
Лучше хрущёвка в центре чем коробка на выселках, самое то страшное, что людей сносят с центра, а квартиры дают на окраине, вот из за этого люди ещё не соглашаются
Когда же вы уже нажретесь с этими домами, весь город уже испортили человейниками.
Ну бараки допустим не у всех, а променять жильё в этом месте на окраину не каждый готов, что значит переехать с частного дома в центре в поле на краю города? Это подобно смерти.
11:36
как кто будет жить? гастарбайтеры из средней Азии, или бывшего СНГ!
21.06.2021 11:54
Гость
Я недавно видел шикарный частный дом около входа в ДШИ №1 на Некрасова. Если бы такими домиками постепенно заменяли ветхие дома в том районе, было бы идеально