Понедельник, 21 Июнь, 12:22

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,22
€ 85,99
12°


5316826 +0
Обь
378см -72

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

Долой бараки. Берег Оби в "старом" Барнауле планируют застраивать высотками

, ИА "Амител"
Барнаульский девелопер уже готовит проект развития будущего микрорайона
Частный сектор в районе Речного вокзала в Барнауле / Фот: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Частный сектор в районе Речного вокзала в Барнауле / Фот: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" планирует построить в "старом" городе вдоль Оби огромный микрорайон. Сейчас девелопер готовит проект планировки квартала площадью 80 га, сообщает ИА "Толк". Информацию, где именно находится участок, руководитель компании Юрий Гатилов пока не раскрывает, но подчёркивает: эта часть города нуждается в новом строительстве.

"Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место. А когда-то оно было наполнено людьми. Мы постепенно возвращаем сюда народ: восстановлен и работает Старый базар, улица Мало-Тобольская. Но тут надо строить жильё", – считает застройщик.

Кроме жилья в микрорайоне построят ещё и социальные объекты, например, две школы, отмечает бизнесмен. Но каким именно будет новый квартал, станет известно лишь осенью.

Кто сейчас возводит дома на берегу Оби?

Сегодня исторический и "старый" центр Барнаула рядом с Обью – одна из самых популярных площадок для строительства. Здесь уже работает компания "Жилищная инициатива" (возводит ЖК "Родные берега"), на месте Речного вокзала застройщик "Селф" анонсировал проект двух высотных "башен". Также два барнаульских предпринимателя уже два года бьются за право засыпать часть Ковша (заводи Оби в районе речпорта), чтобы построить там высотки.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.06.2021 10:01
prosto

Хорошая идея, развивать инфрастуктуру в том районе давно пора

21.06.2021 10:03
- гость -

""Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место." Депрессивное место - это новые кварталы, которые строит та же ЖИ. Без слез на современные дома не взглянешь.

21.06.2021 10:04
- гость -

Вот на месте старых частных домов и надо строить высотки.Одна улица уместится всего лишь на нескольких этажах )

21.06.2021 10:06
- гость -

Хорошая идея!

21.06.2021 10:09
- гость -

21.06.2021 10:04
Ага, а если всю улицу кремировать, то все уместятся в одной каструльке.

21.06.2021 10:17
- гость -

21.06.2021 10:03
- гость -
Да и не смотри, живи в хрущевке. Не нравятся новые дома - радуйся клетушке в 33 квадрата.

21.06.2021 10:18
- гость -

Все понеслась....по кочкам. "Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. " Собачье сердце.

21.06.2021 10:21
Виктор

Если где-то бараки, то из этого автоматически не следует, что взамен нужно строить высотки. Можно построить жилые дома в 5-7 этажей, например. С дворами, в которых захочется
проводить досуг, а не только ящики с рассадой через них от подъезда до машины донести. Можно построить административные здания от 3 до 9 этажей. Но для этого нужно контролировать собственные аппетиты

21.06.2021 10:25
- гость -

Главное чтоб территорию Набережной оставили в покое и не заселяли жилыми многоэтажками.

21.06.2021 10:29
гость

Да пусть обьявляют - успокойтесь, максимум там будет вечный недострой! По сегодняшним ценам они не начнут строить, только снесут и расчистят. В банкротство никто из них не полезет. Хотя на речном может быть, у него уже есть один вечный долгострой, присоска к бюджету.

21.06.2021 10:34
Жоржик

Все старые халупы, особенно в центре нужно сносить. А то центр города и только что коровы не ходят. Да и частный сектор - рассадник много чего противозаконного, там крайне сложно уследить, этим и пользуются.

21.06.2021 10:57
Юраприобрелгробскарманам

21.06.2021 10:34
Жоржик

Посмотри на карту распространения ковида. Частный сектор чист. В районах многоэтажек красным-красно.
Гатилов думает, что он бессмертный. Снесет частный сектор и застроит курятниками 100кв м и два окна, будет ему счастье.

21.06.2021 10:58
- гость -

На фотографии видны частные дома. Где бараки? Сфотайте, пожалуйста, бараки

21.06.2021 11:02
Гость

Гатилов, сколько школ ты построил?

21.06.2021 11:03
- гость -

Сейчас бараками можно объявить все 5ки на Ленина, и под эту веселую дудку построить Атлантик сити, как предлагают некоторые.

21.06.2021 11:04
Гомть

Так то «клетушка 33 квадрата» сейчас хоромы по сравнению с новостроем в 20, 25 квадратов и со стенками из картона

21.06.2021 11:09
- гость -

А хрущевки и есть бараки.
Что касается частного сектора в том районе, то АМИКу следовало бы пройтись там, сфотографировать, чтобы убожество особенно отчетливо бросалось в глаза. Там уже от улицы Горького такие трущебы начинаются, что всё очевидно.

21.06.2021 11:11
Наки Джонсон

21.06.2021 11:03
- гость -
Если вы обратите внимание на Атлантик-сити, то наверняка заметите, что, как раз многоэтажки массово расположены вдоль побережья, а углубленные участки застроены невысокими домами.

21.06.2021 11:22
- гость -

В своё время фотокорреспонденты АМИКа прошлись и по тому району нашего славного города.Были опубликованы фотографии.

21.06.2021 11:29
- гость -

около Оби холоднее жить, там температура ниже, чем в самом городе зимой, еще ветер промозглый и пронизывающий с повышенной влажностью с реки тянет. Такое себе удовольствие.

21.06.2021 11:36
- гость -

А кто жить-то будет в этих высотках? Население края убывает ускоренными темпами.

21.06.2021 11:44
Гость

Лучше хрущёвка в центре чем коробка на выселках, самое то страшное, что людей сносят с центра, а квартиры дают на окраине, вот из за этого люди ещё не соглашаются

21.06.2021 11:47
- гость -

Когда же вы уже нажретесь с этими домами, весь город уже испортили человейниками.

21.06.2021 11:54
Гость

Ну бараки допустим не у всех, а променять жильё в этом месте на окраину не каждый готов, что значит переехать с частного дома в центре в поле на краю города? Это подобно смерти.

21.06.2021 12:09
иван

11:36


как кто будет жить? гастарбайтеры из средней Азии, или бывшего СНГ!

21.06.2021 12:19
Виктор

21.06.2021 11:54
Гость

Я недавно видел шикарный частный дом около входа в ДШИ №1 на Некрасова. Если бы такими домиками постепенно заменяли ветхие дома в том районе, было бы идеально

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:19
В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России 0
12:07
В Барнауле водитель "Нивы" умер за рулём и протаранил Lexus 0
11:51
Катар допустит на ЧМ-2022 по футболу только привитых от ковида болельщиков 0
11:39
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
11:26
В Алтайском крае за сутки выявили 100 случаев заражения коронавирусом 11
11:15
Показать, что скрыто. Как правильно подбирать очки и кто это должен делать 0
11:02
Барнаульский "Коммунальщик" дважды сыграл против столичного клуба 0
10:49
Лишняя нагрузка. "Новые люди" предложили заменить кассовые аппараты мобильным приложением 4
10:34
Ещё 24 человека заболели ковидом в Горном Алтае 1
10:19
Низкие доходы. Спикер АКЗС рассказал о главном провале алтайских депутатов 10
10:07
Приёмная кампания стартовала в колледжах и техникумах Алтайского края 0
09:55
Долой бараки. Берег Оби в "старом" Барнауле планируют застраивать высотками 26
09:43
Топ-5 распространённых ошибок при передаче показаний электросчётчиков 2
09:29
В Алтайском крае запускают асфальтовый завод для ремонта трассы 0
09:15
Сотрудники компании Veles поставили новый рекорд на "Фабрике процессов" 2
09:01
Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару 2
08:46
Новые мутации коронавируса убивают россиян инфарктом 23
08:35
"Стучаться куда-то бесполезно". Как сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес 30
08:16
Врачи назвали беспричинный зуд ранним признаком рака крови 1
08:02
Спасатели вынесли два газовых баллона из горящего дома в Барнауле 0
07:49
В США готовят пакет санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным 39
07:31
В Алтайском крае фиксируют индийский штамм коронавируса 7
07:12
Первые скейтборды: как это было 0
06:50
Уничтожающий "гигантизм". Активисты готовы через суд защищать Речной вокзал от сноса 49
06:34
Летнее солнцестояние: почему славяне верили, что этот день меняет судьбы 0
06:07
21 июня в Алтайском крае ожидаются грозы и град 0
23:39
Такой день. Пикеты в Барнауле и смертельное ДТП с поездом 0
22:36
Гинцбург рассказал, чего нужно избегать после вакцинации 0
21:41
Жителя Алтая приговорили к 11 годам колонии за убийство отчима 1
20:48
240 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида 4
20:08
Представитель певицы МакSим подтвердил, что она в коме 1
19:35
Выпускные в Алтайском крае пройдут при антиковидных ограничениях 1
19:00
Умер гендиректор российского телеканала Анатолий Лысенко 0
18:30
Муж и жена погибли в страшном ДТП с поездом в Алтайском крае 3
17:59
Возмущённые дольщики ЖК "Парковый" вышли на пикет в Барнауле 14
17:21
Моргенштерн опроверг слухи о свадьбе с Диларой 9
16:52
Момент "удара молнии" в бийский трамвай попал на видео 0
16:17
Хорёк из Томска путешествует по Алтаю за 30 тысяч рублей 4
15:39
Более 17 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 5
15:11
"Это кощунство". Барнаульские активисты вышли на пикет против застройки Речного вокзала 41
14:52
36 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:19
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 2
13:44
"Единая Россия" утвердила кандидатов в Госдуму от Алтайского края 17
13:09
В Алтайском крае сельчанин обчистил дом соседей после их отъезда 1
12:35
27 алтайских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку 3
12:04
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ковидом в России 25
11:31
Три автомобиля загорелись в гаражах при пожаре в Барнауле 6
11:04
Почти сотню заражений ковидом за сутки выявили в Алтайском крае 63
10:37
Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём медицинского работника 3
10:03
В Алтайском крае создадут кадетские классы юных спасателей 2
09:36
Губернатор Алтайского края поздравил медиков с праздником 7
09:05
Барнаульцы пожаловались на соседа, собирающего хлам и хранящего его на машинах во дворе 13
08:33
Министр труда Антон Котяков оценил риск увольнения из-за нежелания прививаться 49
08:03
Новые ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге 1
07:32
Странные и смешные фотографии людей из спортзалов 8
07:03
Троица 2021: что можно и нельзя делать в этот день 2
06:31
"Лучше, чем болеть". Путин призвал россиян привиться от коронавируса 46
06:02
Ливень, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 20 июня 0
23:40
Такой день. Нашествие мошек и град в Новоалтайске 1
22:37
Несколько гаражей загорелись в Барнауле 0
21:31
Путин предложил ввести новые льготы для семей с детьми 5
20:32
В Москве начал работу юбилейный съезд "Единой России" 10
19:47
Трамвай загорелся после удара молнии в Бийске. Видео 0
19:18
СМИ: Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ 2
18:52
26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай 0
18:17
Умер писатель и блогер Слава Сэ 1
17:48
Космонавтам начнут удалять селезёнки перед полётом в космос 11
17:16
В Новоалтайске водителям пришлось прятаться от града под мостом 0
16:54
Власти Кузбасса опровергают информацию о девяти погибших при крушении самолёта 0
16:17
Сильный град прошёл в Новоалтайске 6
15:47
Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве иностранной студентки под Новгородом 3
15:15
Инструктор из Барнаула погиб при крушении самолёта в Кузбассе 5
14:52
Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации "Спутником V" 4
14:17
Число погибших при крушении самолёта в Кемеровской области выросло до девяти человек 6
13:43
Почти у 90% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса 19
13:05
Рубцовчанин взял кредит и отдал все деньги мошенникам 1
12:35
Самолёт рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области 4
12:21
90 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 23
11:51
Генри Кавилл опубликовал тизер второго сезона "Ведьмака" 0
11:19
Барнаульский Чистомэн обратился к жителям города 6
10:52
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня 3
10:18
Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов 15
09:52
Уникальную мозаику, демонтированную из здания речного вокзала, придётся реставрировать 16
09:23
В Алтайском крае определили место для мемориала медицинским работникам 1
08:32
Врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать мясо 1
08:04
Когда закончится нашествие мошек в Алтайском крае и как защититься от их укусов? 12
07:34
Какие изменения ждут водителей в России? 4
07:05
Не болейте! Весёлые поздравления с Днём медика 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.