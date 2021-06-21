Долой бараки. Берег Оби в "старом" Барнауле планируют застраивать высотками

Компания "Жилищная инициатива" планирует построить в "старом" городе вдоль Оби огромный микрорайон. Сейчас девелопер готовит проект планировки квартала площадью 80 га, сообщает ИА "Толк". Информацию, где именно находится участок, руководитель компании Юрий Гатилов пока не раскрывает, но подчёркивает: эта часть города нуждается в новом строительстве.

"Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место. А когда-то оно было наполнено людьми. Мы постепенно возвращаем сюда народ: восстановлен и работает Старый базар, улица Мало-Тобольская. Но тут надо строить жильё", – считает застройщик.

Кроме жилья в микрорайоне построят ещё и социальные объекты, например, две школы, отмечает бизнесмен. Но каким именно будет новый квартал, станет известно лишь осенью.

Кто сейчас возводит дома на берегу Оби?

Сегодня исторический и "старый" центр Барнаула рядом с Обью – одна из самых популярных площадок для строительства. Здесь уже работает компания "Жилищная инициатива" (возводит ЖК "Родные берега"), на месте Речного вокзала застройщик "Селф" анонсировал проект двух высотных "башен". Также два барнаульских предпринимателя уже два года бьются за право засыпать часть Ковша (заводи Оби в районе речпорта), чтобы построить там высотки.