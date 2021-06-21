Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили до 22 июня

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости в Каменском районе, а в Мамонтовском районе – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прогнозу синоптиков, высокая и чрезвычайная пожароопасность продлится до 22 июня.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. В такую погоду не рекомендуется сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на отдыхе и бросать непотушенные спички и сигареты.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.