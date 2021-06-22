Алтайский край наконец-то может получить первого гроссмейстера по шахматам

Барнаульский шахматист Алексей Сорокин, который сейчас учится в США, выполнил третью норму гроссмейстерского балла и может подавать документы на присвоение высшего шахматного звания. Это топовое событие для алтайского спорта, сообщил президент Федерации шахмат края Артём Поломошнов. Гроссмейстерские звания присваиваются на конгрессах ФИДЕ.

Завоевал право стать гроссмейстером 21-летний шахматист в американском Лас-Вегасе на турнире Las Vegas International Chess Festival. Наш земляк набрал 6,5 очка из 9, что вполне хватило для долгожданной нормы.

Сорокин несколько лет не живёт в Барнауле, а учится на программиста в Техасском университете, но летом, по возможности, играет в турнирах. Техасский университет оплачивает Алексею Сорокину участие во всех турнирах, занятия с тренерами. При этом Алексей продолжает оставаться российским шахматистом и выступать за Алтайский край. Это наш первый гроссмейстер в истории региона.

Алексей Сорокин родился в 2000 году. Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепенниковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин.

О развитии шахмат в Алтайском крае в недавнем выпуске "Переговорки" рассказал руководитель региональной федерации Артём Поломошнов. Посмотреть выпуск можете здесь.