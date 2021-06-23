Строил "Тавриду" и дороги к Олимпиаде. Экс-министр Крыма может возглавить Упрдор "Алтай"

Экс-начальник Министерства транспорта Республики Крым Анатолий Волков может возглавить ФКУ Упрдор "Алтай" после ухода Ярослава Долинского, сообщают источники amic.ru. Несколько дней назад Волков стал заместителем руководителя этого предприятия. Сейчас обязанности начальника учреждения исполняет главный инженер Сергей Рубаненко.

Что известно об Анатолии Волкове?

Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Работал в Республике Алтай слесарем автотранспортной колонны в одной из компаний. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Кубань" и занимался подготовкой дорожной инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Затем работал в Упрдор "Каспий". В 2016 его перевели на пост министра транспорта Республики Крым. При Волкове начали реализовывать несколько крупных федеральных проектов в регионе, включая Крымский мост и трассу "Таврида".

За эту работу Волков получил несколько государственных наград, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и памятную медаль "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи". В 2015 году присвоено почётное звание "Заслуженный строитель Республики Дагестан". Женат, воспитывает сына и двух дочерей, сообщается на сайте Росавтодора.

Почему ушёл Долинский?

Ярослав Долинский курировал работу ведомства, занимающегося содержанием федеральных автомобильных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай, 11 лет. Ожидается, что в ближайшее время он получит назначение на высокую должность в Нижнем Новгороде. При Долинском ФКУ Упрдор "Алтай" добился увеличения финансирования. Началось расширение Чуйского тракта до четырёх полос, которое должно завершиться к 2026-2028 году. Общая протяжённость дорог в ведении управления составляет около 1731,4 км. Сейчас идёт реконструкция А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которую передали на баланс федерации в 2020 году. Также в ближайшее время приведут в порядок дорогу до Телецкого озера из Горно-Алтайска.

Кто станет министром транспорта Алтая?

Пока неизвестно. Ранее ушёл со своей должности – причём неожиданно даже для подчинённых – министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Позже против бывшего чиновника завели уголовное дело за взятку в 5 миллионов рублей. Причастными к денежным махинациям могут быть несколько влиятельных дорожников края.

Сейчас место Дементьева временно занимает его зам Валерий Никитюк. Источники в Минтрансе сообщают, что, скорее всего, кресло главы ведомства, займёт на постоянной основе другой заместитель – Дмитрий Коровин. Впрочем, ситуация может измениться. Также ожидалось, что в отставку уйдёт и начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, который избирается от "Единой России" в АКЗС. Однако, вероятно, Мотуз останется работать в управлении и после выборов.