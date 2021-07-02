Зарплата, коллеги и график. Барнаульцы рассказали о том, что их бесит в работе

Барнаульцы рассказали, что бесит их в работе. Больше всего людей не устраивает зарплата, переработки и условия труда, сказано в опросе, который провел сервис "Зарплата.ру".

26% барнаульских респондентов жалуются на низкую зарплату или ее несвоевременную выплату, 18% бесит необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 15% — жара или холод в офисе и отсутствие кондиционера, 13% опрошенных раздражает теснота или формат опенспейса, 11% — невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.

7% опрошенных не выносят общительных коллег, 6% недовольны начальником-самодуром, а 4% не хватает комфортной туалетной комнаты.

Также среди раздражающих факторов барнаульцы упоминали наличие в компании корпоративной культуры, поборы на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование проходить вакцинацию или постоянно носить во время работы маску и перчатки.

Отмечается, что низкой зарплатой чаще всего недовольны водители, разнорабочие, строители, комплектовщики, продавцы и кассиры. Недостаточно комфортные офисы и строгая корпоративная культура больше беспокоят тех, кто занимается "интеллектуальным трудом".