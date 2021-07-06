Почти 8 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей в регионе пострадали 7966 человек, из них 383 – за прошедшую неделю. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 2288 детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 2286 человек, в том числе 434 ребёнка.

Есть случаи заболевания клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

"С начала эпидсезона зарегистрировано 211 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и 7 случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 2 детей до 14 лет, – уточнили в ведомстве. – Комиссионно подтверждены 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет".

Энцефалит обнаружили у 3% клещей, обследованных в лаборатории.