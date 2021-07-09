Губернатор Томенко обсудил возможности развития туристического потенциала Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с экспертами медиахолдинга Profi.Travel дополнительные возможности развития региона. В Алтайтурцентре состоялась презентация итогов исследования туристического потока региона, которое в 2020 году провел аналитический центр компании. Аналитики составили портрет туриста, посещающего Алтайский край, проанализировали предлагаемый турпродукт и туристический потенциал региона на внутреннем и международном рынках.

Как сообщает пресс-служба правительства, оценка въездного турпотока, а именно путешественников, которые инвестируют в экономику региона из вне, показала прибытие в 2019 году в Алтайский край более 655 тысяч уникальных туристов из других регионов России. Все они провели на территории Алтайского края от 2 до 14 дней, посетив минимум две туристические локации. В Белокурихе показатель оказался выше – до 21 дня.

Максимальное количество таких туристов приезжает в Алтайский край из других городов Сибири, а на втором месте по количеству оказались путешественники из Москвы и Московской области, а также ряда других экономически развитых регионов страны. На ближайшую перспективу целевыми рынками для Алтайского края являются Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, регионы нефтяного Севера, а среди зарубежных стран — Китай и Индия.

Эксперты Profi.Travel предложили ряд перспективных путей развития турпродукта региона, в том числе:

обновление позиционирования Белокурихи как современного города-курорта;

продвижение и развитие курортной зоны левобережья Катуни как комфортной базы для путешествий по Алтаю;

задержка и монетизация транзитного трафика;- улучшение транспортной доступности юго-западной части края;

развитие туристического потенциала Барнаула и Бийска.

При этом приоритетными для Алтайского края видами туризма являются оздоровительный, экологический и автомобильный туризм. В свою очередь здоровье остается главным акцентом продвижения и в целом включает в себя тренд на здоровое питание, экологически чистые продукты и заботу о себе. Для крупных целевых рынков эксперты порекомендовали сделать акцент на понятных якорных продуктах.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул полезность проведенного исследования.

"Исследование проведено глубокое, масштабное и довольно сложное. Мне понравились многие вещи, которые действительно подтверждают наши планы и наши действия по развитию туризма, по которым мы уже двигаемся. Интересна и ваша оценка приезжающих к нам туристов из-за пределов Алтайского края. Очень важен анализ мест, откуда люди к нам едут, соотношение наших ближайших соседей и жителей других регионов страны, — мне представляется это интересным и полезным",– отметил глава региона.

Губернатор поручил краевому управлению по развитию туризма продолжить работу по цифровой трансформации отрасли туризма, в частности, изучить вопрос о создании единой информационной системы в сфере туризма, чтобы использовать современные цифровые методы управления в отрасли, где сегодня ведут деятельность более тысячи субъектов.