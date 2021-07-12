Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии – чемпион Евро-2020. В финальном матче команда обыграла футболистов из Англии.

На второй минуте англичан вывел вперёд Люк Шоу, который замкнул фланговый навес от Кирана Триппьера и отправил мяч в ворота. Этот гол стал самым быстрым в истории Евро.

На 67-й минуте вернул итальянцев в игру Леонардо Бонуччи. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в дополнительное ни одна из команд не сумела вырвать победу.

Исход матча решился в серии послематчевых пенальти. Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году. Тогда итальянцы оказались сильнее Югославии.