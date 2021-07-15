В Алтайском крае мужчина ударил знакомого молотком по голове и отобрал у него перстень

В Алейске мужчина ударил знакомого молотком по голове и отобрал у него серебряный перстень, сообщили главке МВД по Алтайскому краю.
К правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что её сына избили. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"Стражи правопорядка установили, что между двумя безработными 1995 года рождения возник конфликт. Это случилось во время распития спиртных напитков. Хозяин дома ударил потерпевшего молотком по голове, после чего забрал серебряный перстень оппонента", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Выяснилось, что похищенное украшение он намеревался сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".
Комментарии
Сколько за него могли в ломбарде дать? На читок?
Фоточка диссонирует с содержимым
Били они оба по печени, а в голову ударило одного
Знакомый называется... Бывают знакомые хуже, чем незнакомые
Масонский перстень, фото с намеком?))