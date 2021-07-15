В Алтайском крае мужчина ударил знакомого молотком по голове и отобрал у него перстень

В Алейске мужчина ударил знакомого молотком по голове и отобрал у него серебряный перстень, сообщили главке МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что её сына избили. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Стражи правопорядка установили, что между двумя безработными 1995 года рождения возник конфликт. Это случилось во время распития спиртных напитков. Хозяин дома ударил потерпевшего молотком по голове, после чего забрал серебряный перстень оппонента", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что похищенное украшение он намеревался сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".