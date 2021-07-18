"Коммунисты России" назвали первую тройку кандидатов в АКЗС

"Коммунисты России" определилась с тремя кандидатами, которые возглавят список партии на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первым номером в списке будет председатель ЦК КПКР депутат Максим Сурайкин, вторым – лидер алтайских "Коммунистов России", кандидат в члены Политбюро партии Сергей Матасов, третьим – политик и публицист, исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович.

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС. Следом за ним в списке идут председатель регионального парламента, секретарь реготделения единороссов Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.

В первую тройку коммунистов в АКЗС вошли лидер региональной ячейки Мария Прусакова, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодёжью и общественными организациями Антон Арцибашев и председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии Андрей Кривов.

Возглавляет краевой список "Справедливой России – За правду" в АКЗС лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от края Александр Терентьев. На втором месте в списке – депутат АКЗС Людмила Суслова, на третьем – руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

В первую тройку ЛДПР вошли лидер партии Владимир Жириновский, координатор реготделения партии, депутат АКЗС Владимир Семёнов и его заместитель по партийной линии Сергей Булаев.