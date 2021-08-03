"Дополнительный плюс". В Барнауле резко выросли спрос и цены на подземные паркинги

Спрос на подземные паркинги и гаражные комплексы резко вырос в Барнауле. По информации строительных компаний, большинство машино-мест распродаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию, а цены на "квадраты" для автомобилей увеличились на 30%. Хотя ещё в начале 2021 года девелоперы города жаловались, что продают места в гаражах ниже себестоимости, но даже это не помогает, и парковки в ЖК стоят пустыми годами. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, как изменились цены и почему машино-места стали популярны.
"Удобно и мобильно"
"Истеричный" спрос на недвижимость, который наблюдали в Барнауле год (с марта 2020 по май 2021 года), затронул и рынок нежилой недвижимости. Представитель одной из строительных компаний города сообщил amic.ru: машино-места в подземных и многоуровневых паркингах распроданы за несколько месяцев до сдачи ЖК в эксплуатацию.
"Все парковки продаются ещё до того, как дом будет достроен либо сразу после получения жильцами ключей от квартир. Тогда охотно идут и за парковками, и гаражами-стоянками. Застройка в городе всё плотнее и плотнее, и вопрос хранения автомобилей становится актуальнее, отсюда и большой спрос. Это не такие большие вложения как квартира, но когда барнаулец будет продавать квартиру, парковочное место станет дополнительным плюсом к реализации", – отмечает эксперт.
Сейчас, по словам строителя, одинаково хорошо продаются как машино-места в подземных паркингах (стоимость от 500 тыс. до 1,3 млн рублей), так и многоуровневых гаражах-стоянках на территории ЖК (стоимость от 500 тыс. до 1 млн рублей).
"Гараж-стоянка – своя ячейка, ворота с роль-ставнями, там можно складировать вещи. Паркинг – это просто "разметка" на бетоне. Всё зависит от того, где расположен комплекс. В Индустриальном районе есть возможность построить гаражи-стоянки, их охотно берут, а вот в центре такой возможности нет, поэтому уходят "под землю", – говорит строитель.
Охотнее всего в городе покупают машино-места семьи с детьми и бизнесмены, отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По её словам, главная причина повышенного спроса на паркинги – всё большая автомобилизация и отсутствие свободных мест во дворах для хранения транспорта.
"Судя по всему, спрос на парковки есть, ведь их стоимость выросла, а непроданных объектов у застройщиков немного. Люди покупают недвижимость, это удобно, когда есть парковочные места, особенно актуально в центре. Гаражные комплексы пользуются спросом в Индустриальном районе, там разбирают хорошо. Всё чаще люди говорят, что собственное машино-место – это удобство и мобильность", – отмечает Мельситова.
Мода на "полумеры"
Несмотря на большое число ЖК с паркингами, застройщики не любят проекты "под землёй". Но чтобы разместить необходимое* количество машино-мест рядом с домом, нужен большой участок. А так как земля в центре города и ближайших к нему районов "золотая", девелоперы экономят на каждом квадратном метре. Поэтому чаще всего при возведении "свечки" компании закладывают один-два подземных этажа парковок.
В кварталах на окраине города (где стоимость земли, кстати, за последние годы выросла почти в 30 раз) они возводят многоуровневые паркинги. Однако застройщики признаются: эти объекты нужны лишь для галочки, ведь прибыли застройщику они не приносят.
"В небольших проектах строительство подземного паркинга – формальность. Все нормы вроде как соблюдены, зато для застройщиков появляется возможность согласовать проект, построить, продать и получить прибыль", – отмечает представитель строительной компании.
Возведение ЖК с подземным паркингом – дорогостоящая работа, поэтому всё больше застройщиков Барнаула используют "полумеру": они делают крытую наземную парковку, на крыше которой размещают двор. Это удешевляет проект, а вместе с ним и машино-места, делая их доступнее для покупателей.
"Одна причина строительства "двора-парковки" – чтобы соблюсти все нормативы по обеспеченности машино-местами, детскими площадками, озеленению на небольшом участке. Вторая причина – упрощение самого конструктива парковки. Если делать как положено, подземную, нужно всё армировать, бетонировать, закрывать гидроизоляцией. Получается очень дорого", – объясняет строитель.
"Двор-парковка" становится спасением для проектов, в которых невозможно возвести подземный паркинг, добавляет руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.
"Строительство подземных паркингов в исторической части города невозможно: грунтовые воды находятся близко, поэтому нужно делать мощную гидроизоляцию. А это очень дорого. Поэтому компании делают либо полуподземную парковку, либо наземную со двором наверху", – отмечает Деринг.
Однако эксперт уверен: скоро строительство подземных паркингов и гаражей не спасёт Барнаул от транспортной проблемы, и решать её в будущем нужно за счёт развития сети общественного транспорта и службы аренды автомобилей.
"Сейчас в городе делают акцент на проекты с закрытым двором. Значит, будет какая-то "драка" за места по периметру, вдоль улиц. Подземные паркинги – не решение проблемы. Город не резиновый, если количество автомобилей будет расти, это может привести к коллапсу, особенно в исторической части города, где узкие улицы. Один из выходов, который реализуется в других странах, развитие общественного транспорта и каршеринга. За ними может быть будущее", – считает эксперт.
Цифра
Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.
*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир должно быть 150 мест для постоянного хранения автомобилей и 30 – для временного.
Комментарии
Правильно говорит эксперт. Заигрывание с автомобильным лобби это тупик. Бег по спирали на каждом витке которой проблема будет лишь ещё больше обостряться. Концепция ежедневных поездок на автомобиле в городе ошибочна. Тут надо понимать, что езда по городу на личном авто это не право, а привилегия за которую надо платить.
Надо скорее покупать, пока последние не расхватали
3.08.2021 07:58
АБОРИГЕН
Машина создаёт иллюзию, что полностью управляешь собственной жизнью. Поэтому автомобили, даже если средняя цена станет 2 миллиона, продолжат брать. Ощущения — самый драгоценный товар
Каршеринг убыточен, как и прокат авто раньше...
Как вы думаете зачем его лоббируют?
У брата в закрытом дворе подземная парковка, цена 500000, через дорогу кооперативный гараж с ямой и погребом-300000. Зачем кусок бетона с разметкой за полляма?
3.08.2021 08:43
- гость -
У брата в закрытом дворе подземная парковка, цена 500000, через дорогу кооперативный гараж с ямой и погребом-300000. Зачем кусок бетона с разметкой за полляма?
Вот вот, к тому-же на этом куске бетона с разметкой кроме машины то ничего и не оставишь, не инструмент какой не что-то ещё, да и сам автомобиль там не очень то и безопасности.
Парковочное место хорошо, но гараж намного лучше. На паркрвочном месте нельзя оставить автопринадлежности - колёса, масло и т. д. + всегда могут повредить машину.
Приходилось побывать на подземных парковках, том числе и в дорогих домах. На паркинге абсолютно всегда сыро, особенно весной.
3.08.2021 08:18
Виктор
Ничего она не создаёт, даже иллюзии разве что у сопливой пацанвы и то ненадолго.
а зачем берут каркасную коробку без ремонта за 80тыр/м, но новую? и через 2 года..
Если рядом вторчка с ремонтом за 70?
Владельцы этих самых парковок один фиг машины туда не ставят. Толстую задницу лень туда тащить.
Машина это хорошо. Только не стеснённых городских условиях. Может быть когда-нибудь будет "одноэтажная Россия". В самой большой стране строят эти многоэтажные будки....
Не правда, не врите, статья для того, чтобы побежали покупать, мало кто покупает гаражи по стоимости нескольких авто
То были многолетние стенания застройщиков, что покупатели игнорируют эти парковки с такими конскими ценниками. То теперь все раскупили)
Сдаётся мне, что это игры риэлторов, разводка, создание иллюзии спроса)
мало кто покупает гаражи по стоимости нескольких авто
в 2010 покупал гараж за 250 тысяч. сколько, каких и в каком состоянии я мог купить авто?
Причём здесь 2010 год и 250 тысяч рублей? Уже переставайте жить прошлым, речь в статье сегодня за парковку стоимостью 1,5 миллиона рублей
3.08.2021 10:08
- гость -
Где в Барнауле гаражи по 250-300 т.р?
на строителей. возле галактики
на павловском тракте, в сторону власихинского кладбища, еще дешевле
И не один из строителей не объясняет, как цена квадратного метра подвала, без стен и коммуникаций. Получается выше или равной стоимости метра в квартире с отделкой
А кто в гаражном кооперативе, сколько платите за ячейку ежемесячно или в год? И электричество по счётчику или абонплата?
3.08.2021 10:31
- гость -
да сейчас и болеменее бу машина начинается от 1 млн., а новая от 1,5-2. Про какую цену нескольких машин за гараж идет речь.
Про какую цену нескольких машин за гараж идет речь.
да он в ушатанных жигулях высчитывает.