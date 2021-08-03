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"Дополнительный плюс". В Барнауле резко выросли спрос и цены на подземные паркинги

, ИА "Амител"
В строящихся жилых комплексах распроданы почти все машино-места
Парковка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парковка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на подземные паркинги и гаражные комплексы резко вырос в Барнауле. По информации строительных компаний, большинство машино-мест распродаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию, а цены на "квадраты" для автомобилей увеличились на 30%. Хотя ещё в начале 2021 года девелоперы города жаловались, что продают места в гаражах ниже себестоимости, но даже это не помогает, и парковки в ЖК стоят пустыми годами. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, как изменились цены и почему машино-места стали популярны.

"Удобно и мобильно"

"Истеричный" спрос на недвижимость, который наблюдали в Барнауле год (с марта 2020 по май 2021 года), затронул и рынок нежилой недвижимости. Представитель одной из строительных компаний города сообщил amic.ru: машино-места в подземных и многоуровневых паркингах распроданы за несколько месяцев до сдачи ЖК в эксплуатацию.  

"Все парковки продаются ещё до того, как дом будет достроен либо сразу после получения жильцами ключей от квартир. Тогда охотно идут и за парковками, и гаражами-стоянками. Застройка в городе всё плотнее и плотнее, и вопрос хранения автомобилей становится актуальнее, отсюда и большой спрос. Это не такие большие вложения как квартира, но когда барнаулец будет продавать квартиру, парковочное место станет дополнительным плюсом к реализации", – отмечает эксперт.

Сейчас, по словам строителя, одинаково хорошо продаются как машино-места в подземных паркингах (стоимость от 500 тыс. до 1,3 млн рублей), так и многоуровневых гаражах-стоянках на территории ЖК (стоимость от 500 тыс. до 1 млн рублей).

"Гараж-стоянка – своя ячейка, ворота с роль-ставнями, там можно складировать вещи. Паркинг – это просто "разметка" на бетоне. Всё зависит от того, где расположен комплекс. В Индустриальном районе есть возможность построить гаражи-стоянки, их охотно берут, а вот в центре такой возможности нет, поэтому уходят "под землю", – говорит строитель.

Охотнее всего в городе покупают машино-места семьи с детьми и бизнесмены, отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По её словам, главная причина повышенного спроса на паркинги – всё большая автомобилизация и отсутствие свободных мест во дворах для хранения транспорта.

"Судя по всему, спрос на парковки есть, ведь их стоимость выросла, а непроданных объектов у застройщиков немного. Люди покупают недвижимость, это удобно, когда есть парковочные места, особенно актуально в центре. Гаражные комплексы пользуются спросом в Индустриальном районе, там разбирают хорошо. Всё чаще люди говорят, что собственное машино-место – это удобство и мобильность", – отмечает Мельситова.

Мода на "полумеры" 

Несмотря на большое число ЖК с паркингами, застройщики не любят проекты "под землёй". Но чтобы разместить необходимое* количество машино-мест рядом с домом, нужен большой участок. А так как земля в центре города и ближайших к нему районов "золотая", девелоперы экономят на каждом квадратном метре. Поэтому чаще всего при возведении "свечки" компании закладывают один-два подземных этажа парковок.

В кварталах на окраине города (где стоимость земли, кстати, за последние годы выросла почти в 30 раз) они возводят многоуровневые паркинги. Однако застройщики признаются: эти объекты нужны лишь для галочки, ведь прибыли застройщику они не приносят.

"В небольших проектах строительство подземного паркинга – формальность. Все нормы вроде как соблюдены, зато для застройщиков появляется возможность согласовать проект, построить, продать и получить прибыль", – отмечает представитель строительной компании.

Возведение ЖК с подземным паркингом – дорогостоящая работа, поэтому всё больше застройщиков Барнаула используют "полумеру": они делают крытую наземную парковку, на крыше которой размещают двор. Это удешевляет проект, а вместе с ним и машино-места, делая их доступнее для покупателей. 

"Одна причина строительства "двора-парковки" – чтобы соблюсти все нормативы по обеспеченности машино-местами, детскими площадками, озеленению на небольшом участке. Вторая причина – упрощение самого конструктива парковки. Если делать как положено, подземную, нужно всё армировать, бетонировать, закрывать гидроизоляцией. Получается очень дорого", – объясняет строитель.

"Двор-парковка" становится спасением для проектов, в которых невозможно возвести подземный паркинг, добавляет руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.

"Строительство подземных паркингов в исторической части города невозможно: грунтовые воды находятся близко, поэтому нужно делать мощную гидроизоляцию. А это очень дорого. Поэтому компании делают либо полуподземную парковку, либо наземную со двором наверху", – отмечает Деринг. 

Однако эксперт уверен: скоро строительство подземных паркингов и гаражей не спасёт Барнаул от транспортной проблемы, и решать её в будущем нужно за счёт развития сети общественного транспорта и службы аренды автомобилей.  

"Сейчас в городе делают акцент на проекты с закрытым двором. Значит, будет какая-то "драка" за места по периметру, вдоль улиц. Подземные паркинги – не решение проблемы. Город не резиновый, если количество автомобилей будет расти, это может привести к коллапсу, особенно в исторической части города, где узкие улицы. Один из выходов, который реализуется в других странах, развитие общественного транспорта и каршеринга. За ними может быть будущее", – считает эксперт. 

Цифра

Стоимость гаражей и машино-мест в Барнауле составляет от 40 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от площади, года постройки, расположения и ремонта.

*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир должно быть 150 мест для постоянного хранения автомобилей и 30 – для временного.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.08.2021 07:58
АБОРИГЕН

Правильно говорит эксперт. Заигрывание с автомобильным лобби это тупик. Бег по спирали на каждом витке которой проблема будет лишь ещё больше обостряться. Концепция ежедневных поездок на автомобиле в городе ошибочна. Тут надо понимать, что езда по городу на личном авто это не право, а привилегия за которую надо платить.

3.08.2021 08:01
Виктор

Надо скорее покупать, пока последние не расхватали

3.08.2021 08:18
Виктор

3.08.2021 07:58
АБОРИГЕН

Машина создаёт иллюзию, что полностью управляешь собственной жизнью. Поэтому автомобили, даже если средняя цена станет 2 миллиона, продолжат брать. Ощущения — самый драгоценный товар

3.08.2021 08:41
- гость -

Каршеринг убыточен, как и прокат авто раньше...
Как вы думаете зачем его лоббируют?

3.08.2021 08:43
- гость -

У брата в закрытом дворе подземная парковка, цена 500000, через дорогу кооперативный гараж с ямой и погребом-300000. Зачем кусок бетона с разметкой за полляма?

3.08.2021 08:57
- гость -

3.08.2021 08:43
- гость -
У брата в закрытом дворе подземная парковка, цена 500000, через дорогу кооперативный гараж с ямой и погребом-300000. Зачем кусок бетона с разметкой за полляма?

Вот вот, к тому-же на этом куске бетона с разметкой кроме машины то ничего и не оставишь, не инструмент какой не что-то ещё, да и сам автомобиль там не очень то и безопасности.

3.08.2021 08:58
- гость -

Парковочное место хорошо, но гараж намного лучше. На паркрвочном месте нельзя оставить автопринадлежности - колёса, масло и т. д. + всегда могут повредить машину.

3.08.2021 09:01
- гость -

Приходилось побывать на подземных парковках, том числе и в дорогих домах. На паркинге абсолютно всегда сыро, особенно весной.

3.08.2021 09:01
АБОРИГЕН

3.08.2021 08:18
Виктор
Ничего она не создаёт, даже иллюзии разве что у сопливой пацанвы и то ненадолго.

3.08.2021 09:47
- гость -

а зачем берут каркасную коробку без ремонта за 80тыр/м, но новую? и через 2 года..
Если рядом вторчка с ремонтом за 70?

3.08.2021 09:55
- гость -

Владельцы этих самых парковок один фиг машины туда не ставят. Толстую задницу лень туда тащить.

3.08.2021 09:57
- гость -

Машина это хорошо. Только не стеснённых городских условиях. Может быть когда-нибудь будет "одноэтажная Россия". В самой большой стране строят эти многоэтажные будки....

3.08.2021 09:57
- гость -

Не правда, не врите, статья для того, чтобы побежали покупать, мало кто покупает гаражи по стоимости нескольких авто

3.08.2021 10:06
- гость -

То были многолетние стенания застройщиков, что покупатели игнорируют эти парковки с такими конскими ценниками. То теперь все раскупили)
Сдаётся мне, что это игры риэлторов, разводка, создание иллюзии спроса)

3.08.2021 10:08
- гость -

мало кто покупает гаражи по стоимости нескольких авто


в 2010 покупал гараж за 250 тысяч. сколько, каких и в каком состоянии я мог купить авто?

3.08.2021 10:31
- гость -

Причём здесь 2010 год и 250 тысяч рублей? Уже переставайте жить прошлым, речь в статье сегодня за парковку стоимостью 1,5 миллиона рублей

3.08.2021 11:07
Калояр

3.08.2021 10:08
- гость -

Где в Барнауле гаражи по 250-300 т.р?

3.08.2021 11:09
- гость -

на строителей. возле галактики

3.08.2021 11:11
- гость -

на павловском тракте, в сторону власихинского кладбища, еще дешевле

3.08.2021 11:39
- гость -

И не один из строителей не объясняет, как цена квадратного метра подвала, без стен и коммуникаций. Получается выше или равной стоимости метра в квартире с отделкой

3.08.2021 12:00
Калояр

А кто в гаражном кооперативе, сколько платите за ячейку ежемесячно или в год? И электричество по счётчику или абонплата?

3.08.2021 12:27
- гость -


3.08.2021 10:31
- гость -

да сейчас и болеменее бу машина начинается от 1 млн., а новая от 1,5-2. Про какую цену нескольких машин за гараж идет речь.

3.08.2021 12:30
- гость -

Про какую цену нескольких машин за гараж идет речь.

да он в ушатанных жигулях высчитывает.

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