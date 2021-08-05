"Квадраты будут догонять". В Алтайском крае насчитали около трёх тысяч полуаварийных домов

В Алтайском крае около одного миллиона квадратных метров жилья находится в ветхом и предаварийном состоянии. В будущем эти дома могут попасть в программу расселения, а собственники квартир в них – получить денежные компенсации. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Однако год, когда объекты официально признают опасными для проживания и снесут, спрогнозировать невозможно.

Сегодня бараки, завтра хрущёвки

За восемь лет – с 2009 по 2017 год – в Алтайском крае расселили 804 многоквартирных аварийных дома, в которых проживали более 17 тысяч человек. До 2024-го в крае по нацпроекту "Жильё и городская среда" предстоит расселить 267 домов, получивших статус "опасных" до 1 января 2017 года.

Однако очередь из многоквартирников, которые ожидают сноса, не сокращается: уже сейчас в регионе 282 объекта признаны аварийными после 1 января 2017 года. Пока средств на их расселение не предусмотрено.

"В конце 2023 года в крае не должно остаться аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Бюджеты муниципальных образований не позволяют расселить эти объекты. На уровне правительства говорят, что программа после 2024 года нужна, поэтому есть большая вероятность, что она будет принята, и мы войдём в третий этап программы расселения", – отметил Иван Гилев.

Несмотря на эти меры, от всех ветхих домов край избавится ещё нескоро: сейчас в регионе из 8,6 тыс. многоквартирников около 3 тыс. находится в предаварийном состоянии. Это почти миллион квадратных метров жилой площади.

"Если опираться на опыт предыдущих лет, то в среднем статус аварийного жилья в регионе ежегодно присваивают 20 тысячам квадратных метров. В 2017 году признано 36 тыс. "квадратов", в 2018 – 27 тыс., в 2019 – 18 тыс., в 2020 году – 13 тыс., за полгода 2021-го – 6 тыс. квадратных метров. Но сегодня мы расселяем двухэтажные бараки, а когда дойдём до сноса хрущёвок, пока неизвестно", – сказал министр.

Твоя квартира – твои проблемы

Проблема аварийных домов – это вопрос с "отложенным будущим", заметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он уверен, что если не изменить программу, не снять с государства ответственность за расселение опасных зданий, то "миллионы квадратных метров нас будут догонять и догонять".

"У нас каким-то образом учитываются причины, по которым здания пришли в негодность? Вот стоит дом, казалось бы, при чём тут муниципалитет: люди как-то его эксплуатируют, дырки оставляют, вместо того чтобы окно заделать. Потом что-то случилось, и сразу: "Иди сюда, муниципалитет, государство, давай деньги, переселяй нас в другой дом". Эта ситуация как-то на законодательном уровне решена? Ведь с уже построенными домами тоже что-то будет происходить, они будут стареть. Государство всегда за свой счёт будет заменять и заменять эти дома?" – спросил Виктор Томенко.

По словам Ивана Гилева, в 2014 году в стране создали Фонд капитального ремонта. Благодаря этой структуре планировалось поддерживать правильное техническое состояние зданий и увеличить срок службы домов. Однако никто не оценивает, по каким причинам объекты стали опасными для проживания.

"Сегодня в рамках действующих норм и правил есть небольшая доля домов, когда они признаны аварийными по техногенным причинам: пожары, подмывы. В Алтайском крае их около шести. Все остальные здания признаны аварийными из-за возраста. Оценка, можно ли было продлить срок службы объектов, не проводилась. Соответствующее законодательство не позволяет принимать такое решение: муниципалитеты не могут сказать, что жильцы вовремя не отремонтировали крышу, поэтому дом признали аварийным, хотя он мог бы ещё постоять", – отметил Гилев.

В ответ Виктор Томенко предложил разработать законодательную инициативу, чтобы изменить программу переселения из аварийного жилья.

"Думать надо над этой темой. Когда-то эта ситуация начнёт нас и всю страну "догонять", и сегодня строящиеся дома когда-то станут аварийными. С таким подходом снова придётся звать государство и всех переселять, хотя эти дома люди строили за свой счёт, эксплуатировали, содержали как хотели", – резюмировал губернатор.