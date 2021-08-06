Министр Вячеслав Химочка прокомментировал намерение "Алтайхимпрома" покинуть регион

Правительство Алтайского края и Минпромэнерго региона по всем возникающим вопросам содействуют руководству "Алтайского химпрома", которое ранее заявило о намерении покинуть пределы региона. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.
"Мы заинтересованы в эффективной работе завода, и со своей стороны предпринимаем меры, чтобы предприятие развивалось, выходило на новые рынки сбыта и создавало новые рабочие места", – прокомментировал ситуацию министр.
Чиновник подтвердил, что проблемы, которые ранее озвучил представитель предприятия, действительно имеют место. Для их решения региональное правительство работает совместно с администрацией Ярового – например, в части отпуска пара. Помимо этого, решаются вопросы, связанные с дальнейшим развитием завода, власти продолжают взаимодействовать с собственниками.
Ранее сообщалось, что предприятие "Алтайский химпром" в Яровом может покинуть регион. Сейчас завод рассматривает возможность переезда в Подмосковье – собственники уже подобрали площадку и ведут переговоры о способе её покупки, так как пока они не видят смысла оставлять завод на Алтае. Управляющий партнёр предприятия Владислав Зырянов подробно рассказал о причинах, которые вынуждают руководство принять такое решение.
Комментарии
то есть они всеми силами хотят, что бы у нас не было этого предприятия - работайте лучше над тем, что бы оно у нас работало, а не бабки срубайте помогая им свалить
алтайская власть в лице томенко сначала приватизировала промышленные предприятия,
те которые ещё на плаву, отдала на откуп москвичам и банкам, а оставшиеся предприятия никому не нужные обанкротили, оптимизировали. Слепой только это не видит. И медали за уничтожение алтайской промышленности себе на грудь вешают.
Всю промышленность продали за бесценок непонятно кому и не дают работать. И все предприятия ушли на металлолом. И вроде никто не виноват.
А сырьевую базу они тоже в подмосковье заберут. Тут весь вопрос в сырье, смогут перекрыть, и никуда не "сбегут".
Когда последний будет покидать Алтайский край, то ему не надо будет отключать за собой свет, его ему давно отключили...
Сначала продали частникам ТЭЦ Яровое, а потом удивляются почему это частник нагибает другого частника. А сейчас будут либо субсидии из бюджета для ТЭЦ выделят, лмбо еще как-нибудь им подлизывать
Капитализм = это хаос,каждый стремится обмануть ближнего, ибо ближний обманет тебя и возрадуется.Россия и капитализм - несовместимы. Русский народ и капитализм - несовместимы.
И правильно сказал Гость от 17:07.Сгачала продали ТЭЦ какому-то частнику.Этот частник начинает подбираться к владельцам завода.Ну и где наши знаменитые "эффективные гайдаро-чубайсовские топ-менеджеры".Пока они дерутся, а у рабочих будут чубы трещать. Ну а правительство АК будет усиленно думать, что с рабочими делать.Тоже не легкое занятие.Так может, национализировать силами края завод?.