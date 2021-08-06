Министр Вячеслав Химочка прокомментировал намерение "Алтайхимпрома" покинуть регион

Правительство Алтайского края и Минпромэнерго региона по всем возникающим вопросам содействуют руководству "Алтайского химпрома", которое ранее заявило о намерении покинуть пределы региона. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

"Мы заинтересованы в эффективной работе завода, и со своей стороны предпринимаем меры, чтобы предприятие развивалось, выходило на новые рынки сбыта и создавало новые рабочие места", – прокомментировал ситуацию министр.

Чиновник подтвердил, что проблемы, которые ранее озвучил представитель предприятия, действительно имеют место. Для их решения региональное правительство работает совместно с администрацией Ярового – например, в части отпуска пара. Помимо этого, решаются вопросы, связанные с дальнейшим развитием завода, власти продолжают взаимодействовать с собственниками.

Ранее сообщалось, что предприятие "Алтайский химпром" в Яровом может покинуть регион. Сейчас завод рассматривает возможность переезда в Подмосковье – собственники уже подобрали площадку и ведут переговоры о способе её покупки, так как пока они не видят смысла оставлять завод на Алтае. Управляющий партнёр предприятия Владислав Зырянов подробно рассказал о причинах, которые вынуждают руководство принять такое решение.