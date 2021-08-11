Депутат АКЗС Владимир Попов, баллотирующийся в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, в ближайшие дни, вероятно, будет официально зарегистрирован в качестве кандидата. Он стал единственным из четырёх самовыдвиженцев в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей. По итогам проверки количество забракованных автографов не превысило допустимую величину в 5%. Информацию amic.ru подтвердили в крайизбиркоме: "Попову вчера вручили итоговый протокол проверки подписных листов. В протоколе указано, что оснований для отказа в регистрации не усматривается".

Сдать подписные листы Попову было необходимо не позднее 4 августа, далее специальная комиссия проверяла подлинность автографов избирателей и правильность заполнения подписных листов. Всего кандидат передал 15 440 подписей избирателей в свою поддержку. Проверке подлежали 2994 автографа. 10 августа Владимир Попов получил на руки протокол проверки подписей. По её итогам 3,3% (около 100 штук) были признаны недействительными. Таким образом, кандидат выполнил "норматив", согласно которому уровень брака в подписных листах не должен превышать 5%. До конца текущей недели Попов, скорее всего, будет зарегистрирован на выборах в Госдуму. Впрочем, окончательно данный вопрос не рассмотрен и решение о регистрации будет принято на заседании комиссии, подчеркнули в КИК.

Напомним, что ещё три самовыдвиженца – Дарья Кадкина (Рубцовский округ), Анатолий Майдуров (Барнаульский округ) и Антон Мартыненко (Славгородский округ) собрать подписи не сумели.

Кроме Владимира Попова за единственный думский мандат от Рубцовского округа поборются Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Андрей Крылов ("Яблоко"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова (СРЗП), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости), Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия") и Виктор Дворников (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).