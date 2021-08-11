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Владимир Попов справился со сбором подписей по Рубцовскому округу в Госдуму

, ИА "Амител"
Процент брака не превысил 5% – этого хватит для регистрации кандидата
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Владимир Попов, баллотирующийся в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, в ближайшие дни, вероятно, будет официально зарегистрирован в качестве кандидата. Он стал единственным из четырёх самовыдвиженцев в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей. По итогам проверки количество забракованных автографов не превысило допустимую величину в 5%. Информацию amic.ru подтвердили в крайизбиркоме: "Попову вчера вручили итоговый протокол проверки подписных листов. В протоколе указано, что оснований для отказа в регистрации не усматривается".

Сдать подписные листы Попову было необходимо не позднее 4 августа, далее специальная комиссия проверяла подлинность автографов избирателей и правильность заполнения подписных листов. Всего кандидат передал 15 440 подписей избирателей в свою поддержку. Проверке подлежали 2994 автографа. 10 августа Владимир Попов получил на руки протокол проверки подписей. По её итогам 3,3% (около 100 штук) были признаны недействительными. Таким образом, кандидат выполнил "норматив", согласно которому уровень брака в подписных листах не должен превышать 5%. До конца текущей недели Попов, скорее всего, будет зарегистрирован на выборах в Госдуму. Впрочем, окончательно данный вопрос не рассмотрен и решение о регистрации будет принято на заседании комиссии, подчеркнули в КИК.

Напомним, что ещё три самовыдвиженца – Дарья Кадкина (Рубцовский округ), Анатолий Майдуров (Барнаульский округ) и Антон Мартыненко (Славгородский округ) собрать подписи не сумели.

Кроме Владимира Попова за единственный думский мандат от Рубцовского округа поборются Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Андрей Крылов ("Яблоко"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова (СРЗП), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости), Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия") и Виктор Дворников (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

11.08.2021 15:42
гость

А как же обращение Избиркома в правоохранитнльные органы по поводу включенного админресурса Единой России, сговору Попова и Единой России при сборе подписей? Нарушений НЕ НАШЛИ!!!!!

11.08.2021 15:44
АБОРИГЕН

Муниципальный фильтр это вне конституционный инструмент партии жуликов и воров по не допуску к выборам кандидатов представляющих опасность для политических трупов из едра. Вы так боитесь честных выборов, потому что проиграете даже табуретке.

11.08.2021 15:51
- гость -

Нормальный парень. Пройдет.

11.08.2021 16:00
гость

гражданство кандидатов бы ещё указывали их----и копии паспортов РФ,которые без подписи начальников ====т.е. это все люди без гражданства местного и народ наш без гражданства-----какие могут быть выборы?!===закон РФ смотрите.

11.08.2021 16:05
гость

C.C. Catch Don't be a hero

11.08.2021 17:09
гость

дай бог теперь победить на выборах

11.08.2021 17:27
гость

а после узнаем что у победителей 3-4 иностранных гражданства и выборы по суду признаем не законными...так?

сколько ж можно народ дурить?

11.08.2021 19:38
Гость

Он же кузен СиСиКэтч?
Буду за него голосовать

11.08.2021 20:47
Гость

Если депутат - слуга народа, зачем тогда ему неприкосновенность?? И если хозяин у слуги народ, то как так получается, что он зарабатывает больше хозяина???

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