Туманы и град. О погоде в Алтайском крае 13 августа

Дождливая рабочая неделя в Алтайском крае закончится непогодой, но в выходные в регионе осадков не ожидается. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

В крае температура воздуха в пятницу, 13 августа, составит +18...+23 градуса. Местами кратковременные дожди, в предгорьях местами сильные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.