Военные вновь перекроют дороги в Алтайском крае

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в крае 6 сентября, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать на следующих участках:

с 05:00 до 08:00 на автодороге н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт" (186-й километр ЗАТО Сибирский);

с 12:00 до 14:00 на автодороге СНТ "Горизонт" (186-й километр ЗАТО Сибирский) – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи.

Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Напомним, что с 6 по 10 сентября в Барнауле перекроют движение на участке ул. Никитина. В районе здания № 36 будут ремонтировать теплосеть.