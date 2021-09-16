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Более 72 тысяч малоимущих семей получили выплаты на школьные нужды в Алтайском крае

, ИА "Амител"
До конца сентября субсидию предоставят 110 тысячам учащихся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Родители более 72 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей в Алтайском крае получили выплаты на школьные нужды. С 15 сентября им поступает пособие в размере 1 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты региона, по прогнозам, средства предоставят порядка 110 тыс. учащихся в регионе. Информация о детях поступает из Минобрнауки, а поскольку учебный год начался недавно, то первоклассников в списке ещё не было. Всем получателям ежемесячной меры поддержки ежегодную выплату предоставят до конца сентября.

Как напоминают в ведомстве, дополнительные средства предоставляют малоимущим семьям, совокупный доход которых не превышает одного прожиточного минимума, а также многодетным семьям, доход которых не превышает величину двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Деньги выплачивают один раз за учебный год.

По всем возникающим вопросам по оформлению данной выплаты можно получить консультацию в контакт-центре Министерства социальной защиты Алтайского края по номеру 8 (3852) 27-36-01.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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