Пермский стрелок оказался фанатом Моргенштерна

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, по предварительным данным, был фанатом Моргенштерна, заявила член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Её слова приводит "Газета.ру".

Чиновница выразила мнение, что музыкант является частью идеологической кампании, связанной с распространением шок-контента и информации о маньяках, насилии, наркотиках и проституции.

"Все эти сообщества, группы и блогеры работают для того, чтобы сформировать определённые настроения у подростков и подтолкнуть их к совершению агрессивных действий", – отметила Мизулина.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. Позднее стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.