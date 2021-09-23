Пермский стрелок оказался фанатом Моргенштерна

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, по предварительным данным, был фанатом Моргенштерна, заявила член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Её слова приводит "Газета.ру".
Чиновница выразила мнение, что музыкант является частью идеологической кампании, связанной с распространением шок-контента и информации о маньяках, насилии, наркотиках и проституции.
"Все эти сообщества, группы и блогеры работают для того, чтобы сформировать определённые настроения у подростков и подтолкнуть их к совершению агрессивных действий", – отметила Мизулина.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС. Позднее стало известно, что врачи ампутировали ему ногу и перевели в обычную палату.
Комментарии
Да уж дураков у нас много, но Мизулина у них во главе.
23.09.2021 16:53
Fkt
У тебя похоже ума палата в отличие от нас дурачков, так скажи, умнейший, в чём именно она здесь сглупила?
факанутый тоже маргенштернов лубит
не думал, что у него есть какие-то фанаты
Он фанат Милонова и Валуева
Не удивлен, г...о к г...у и тянет. Нормальный человек в принципе не может слушать это де.ьмо. Штерна бы неплохо было тоже посадить, чтоб не гадил тупым малолеткам в башку.
Отместочка за то что Моргенштерн отказался участвовать в выборах на стороне ЕР)))
В таком возрасте не мог он оказаться фанатом Киркорова. Прям не сомневаюсь, что все комментаторы только классику слушают, не мусорят и включают поворотники. В плане формирования культуры - ну нет ее сейчас - тупо калька с запада. Если раньше в массовой культуре присутствовали романтика, драма, чувства, то сейчас только поп-корн. и Бузова как знамя. Народу нравится.