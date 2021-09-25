Четырёх человек спасли из пожара в Рубцовске

Сотрудники МЧС спасли четырёх человек при пожаре в доме на улице Павлова в Рубцовске. Как сообщает пресс-центр регионального ведомства, на момент прибытия пожарных было сильное задымление в одной из квартир двухэтажного дома.

Газодымозащитники немедленно приступили к эвакуации людей, из опасной зоны вывели четверых человек. Никто не пострадал. Пожару не дали развиться, огонь был оперативно потушен.

В результате инцидента в строении выгорел пол и домашние вещи на площади около одного квадратного метра. На месте работали два пожарных расчёта.

Напомним, 22 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 15 пожаров. Неосторожное обращение с огнём стало причиной 12 из них.