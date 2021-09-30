В Алтайском селе ввели карантин после нападения бешеной лисы

В селе Романово объявлен карантин после нападения дикой лисы. Погибшей от её укусов собаке диагностировали бешенство, сообщают "Вести Алтай".
Дикая лесная лиса появилась в одном из дворов села и набросилась на собаку. Домашнее животное вскоре скончалось, хоть ему и успели ввести вакцину от бешенства. У собаки не удалось обнаружить следов бешенства, однако при обследовании был поставлен именно этот диагноз.
После введения в Романово карантина более тысячи домашних животных были провакцинированы. Вывозить их из села запрещено. В Романовский район поступило четыре тысячи доз вакцины для диких лисиц и волков. Приманку с препаратом вблизи сёл раскладывают специалисты ветеринарной службы.
Комментарии
То есть домашнее животное вакцинировано не было. Ни одно, как я понимаю. Вакцинируют всех уже после того, как жареный петух клюнул.
Вакцинируют всех уже после того, как жареный петух клюнул.
Надо понимать, лично вы и вся ваша семья от бешенства вакцинировались? Или петуха жареного ждете?!)))
30.09.2021 12:39
- гость -
Плохая шутка. Если та собака кого-то из семьи успела заразить - увы, антирабической вакцины может не оказаться. А так да, продолжайте шутить и не прививать от бешенства своих животных в неблагополучном по бешенству регионе.
ЗЫ Если вы считаете, что от бешенства совсем-совсем не умирают люди - то это не так, увы. Не часто, но случается.
да вы сами себе противоречите - то у вас должна быть вакцинирована вся живность в крае, то вдруг предполагаете, что нескольких доз вакцины может не оказаться в наличии. при том, что в новости мы все прочитали, что после укуса все животные были вакцинированы. значит вакцина есть...
или для людей используется другая, более редкая вакцина?
30.09.2021 13:40
гiсть или для людей используется другая... вакцина
Ну вы же сами на свой вопрос и ответили) Вы бы, прежде чем обвинять в чем-то собеседника, воспользовались поиском - глядишь, и глупости бы писать не пришлось.
Животных вакцинировали планово, объявили, завезли вакцину, вакцинировали. Для людей вакцина в шкафчике может не лежать в ожидании месяцами, а пока привезут, может быть поздно.