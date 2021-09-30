В Алтайском селе ввели карантин после нападения бешеной лисы

В селе Романово объявлен карантин после нападения дикой лисы. Погибшей от её укусов собаке диагностировали бешенство, сообщают "Вести Алтай".

Дикая лесная лиса появилась в одном из дворов села и набросилась на собаку. Домашнее животное вскоре скончалось, хоть ему и успели ввести вакцину от бешенства. У собаки не удалось обнаружить следов бешенства, однако при обследовании был поставлен именно этот диагноз.

После введения в Романово карантина более тысячи домашних животных были провакцинированы. Вывозить их из села запрещено. В Романовский район поступило четыре тысячи доз вакцины для диких лисиц и волков. Приманку с препаратом вблизи сёл раскладывают специалисты ветеринарной службы.