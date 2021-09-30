Кредиторы объединились, чтобы вновь попытаться обанкротить "Барнаулкапстрой"

Две компании, которые ранее собирались подать иск о банкротстве принадлежащего мэрии "Барнаулкапстроя", написали коллективное обращение. Об этом сообщает "Банкфакс".

По данным Арбитражного суда Алтайского края, 24 сентября поступил иск от ООО "Современные оконные технологии" и ООО УК "Любимый город". Компании требуют признать "Барнаулкапстрой" банкротом.

Отмечается, что иск пока не принят к производству.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В конце мая 2021 года городской комитет по земельным ресурсам подал в суд на "Барнаулкапстрой". Представители властей Барнаула направили сразу восемь исков к застройщику на общую сумму почти 1,3 млн.