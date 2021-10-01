Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября

Дожди ожидаются в Алтайском крае в первый день октября. Согласно прогнозам синоптиков, днём воздух прогреется до +9 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура в регионе составит +4...+9 градусов. В отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В начале дня небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.