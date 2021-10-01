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Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября

, ИА "Амител"
Воздух прогреется до +9 градусов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Дожди ожидаются в Алтайском крае в первый день октября. Согласно прогнозам синоптиков, днём воздух прогреется до +9 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура в регионе составит +4...+9 градусов. В отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В начале дня небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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