На Алтае мужчина угнал "Оку", чтобы проверить навыки вождения

В алтайском селе Ельцовка полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля "Ока". Незадолго до этого к правоохранителям обратился местный житель и заявил о пропаже машины из гаража, который он забыл закрыть.

Предполагаемого угонщика стражи порядка поймали по горячим следам. Им оказался 36-летний односельчанин потерпевшего.

"Подозреваемый распивал спиртные напитки с друзьями и, возвращаясь домой, увидел открытый гараж, выгнал машину и решил проверить свои навыки в вождении, так как давно не управлял транспортным средством. Вдоволь накатавшись, он бросил автомобиль на соседней улице", – рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".