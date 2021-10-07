Алтайский Минздрав сделал задорный клип из видеоролика с вакцинацией Дмитрия Попова

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов привился от гриппа. Процесс вакцинации сняли на видео, а пресс-служба наложила на ролик задорную музыку.
В ведомстве отметили, что Попов привился от гриппа вакциной "Ультрикс Квадри". Представители Минздрава добавили, что сделать прививку нужно для того, чтобы избежать наложения сразу двух вирусов: гриппа и коронавируса.
Предварительная запись на иммунизацию не требуется. Вакцинироваться можно в поликлинике, а также в специальных пунктах.
"Кроме того, взрослому можно сделать прививку в барнаульском ТРЦ "Геомаркет" (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные; в Консультативно-диагностическом центре г. Бийска (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу); в Клинико-диагностическом центрe г. Рубцовска (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу)", – добавили представители министерства.
Напомним, что ранее Попов ставил себе прививку от коронавируса. Правда, тогда музыкальный клип в Минздраве не сделали.
Комментарии
Надеюсь, его колоноскопию не будут в прямом эфире показывать?
Не взлетит, вот если бы станцевал, попел, на концерт народ потянулся бы)
Больше на дурдом смахивает
Надеюсь, он рукав у рубашки засучил.
Клоуны
И вот наконец наступила такая эра торжествующих приду@рков
в какую сумму обошлось бюджету это маппет-шоу?
его еще не уволили с позором ?
а типа как бы камера "притормозила" в момент "втыкания" иглы это конечно же совпадение? ещеи так неловко закрыт рукой шприц, ввода лекарства не видно...да и выдернула прям резко чтоб не видно ничего небыло, что там ничего не влито.а вот пластырь прям четко, показательно клеила.