ВТБ отметил спрос на онлайн-услугу погашения ипотеки материнским капиталом

Более трети клиентов ВТБ, из тех, кто планирует погасить ипотеку за счёт средств материнского капитала, оформляют заявку через ВТБ Онлайн. Заявление можно подписать не посещая отделения банка и Пенсионного фонда. Статус заявки клиенты также отслеживают в интернет-банке.

"Мы стремимся сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для использования, поэтому такой сложный процесс, как использование материнского капитала для погашения ипотеки, ВТБ первым и до сих пор единственным из банков перевёл в онлайн", – прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.

Клиенты ВТБ получили возможность подавать заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки в июне этого года. Сделать это можно как через личный кабинет интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

Сервис позволяет оформить заявление в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счёт материнского капитала клиент подтверждает в разделе "Государственные услуги". После этого банк направляет его в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.

"ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования, поэтому мы рассчитываем, что доля семей, использующих цифровой способ внесения средств маткапитала, будет расти", – добавил Андрей Осипов.

Параллельно в рамках цифровизации услуг ВТБ упрощает доступ к другим государственным сервисам. К 2022 году банк планирует одним из первых предложить клиентам доступ к "социальному казначейству" через ВТБ Онлайн.