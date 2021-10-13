Автомобиль сбил пешехода с ребёнком на руках в Рубцовске

Легковой автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу с четырёхлетним ребёнком на руках. Об этом сообщает vrubcovske.ru.

Инцидент произошёл 9 октября около 07:00 на улице Комсомольской в районе остановки "Вокзал". По предварительным данным, "Лада" совершила наезд на людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате мужчину увезли в больницу, ребёнку госпитализация не потребовалась.

Ранее водитель на Renault сбил ребёнка, который шёл по переходу на улице Ускова в Барнауле 12 октября. Мальчик не мог самостоятельно встать после удара, его госпитализировали. Отмечается, что на капоте машины после столкновения образовалась вмятина.