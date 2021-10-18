До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 18 октября

Тёплая погода установится в Алтайском крае в понедельник, 18 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром местами по региону будет туман. Дневная температура составит от +7 до +12 градусов, при этом в южных районах воздух прогреется до +17 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут +10…+12 градусов. Как и в целом по региону, утром возможен туман, днём – без осадков. Скорость ветра – до 7 м/с.