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До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 18 октября

, ИА "Амител"
Местами по региону ожидается порывистый ветер
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тёплая погода установится в Алтайском крае в понедельник, 18 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром местами по региону будет туман. Дневная температура составит от +7 до +12 градусов, при этом в южных районах воздух прогреется до +17 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут +10…+12 градусов. Как и в целом по региону, утром возможен туман, днём – без осадков. Скорость ветра – до 7 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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