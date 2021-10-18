Рестораны и ночные клубы. Где ловят нарушителей масочного режима в Алтайском крае

На прошлой неделе алтайский Роспотребнадзор выявил 46 нарушений масочного режима после проверки 644 объектов массового скопления людей. Несоблюдения указа были зафиксированы в ресторане, ночном клубе и торговых центрах.
Рейд Роспотребнадзора прошёл с 8 по 14 октября во всех городах и райцентрах Алтайского края, а также в райцентрах. Игнорирование мер безопасности обнаружили в каждом 14-м заведении.
По данным ведомства, в Барнауле антиковидные ограничения не соблюдают в ресторане "Казанова", ночном клубе "Неон", отделе "Самогошка" и точке аксессуаров в ТРЦ "Праздничный", "Модная Я" в ТЦ "Заря", Rich Family и отделе сантехники VannLove в ТЦ "Волна", Kennedy's coffee и отделе Mebel manufaktory в гипермаркете "Алтай". В автобусах маршрутов № 35 и 53 также были выявлены игнорирующие масочный режим.
В Бийске сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения в магазине "Мария-Ра" и в отделе по продаже аксессуаров для телефонов в ТЦ "Праздничный". В Рубцовске антиковидный режим нарушили в пяти отделах ТЦ "Мир", в четырёх продуктовых отделах рынка-ярмарки и в промышленном отделе ТЦ "Успех". Были замечены проблемы в райцентрах Волчиха, Ключи, Михайловское, Поспелиха, Троицкое, Шипуново, а также в городах Новоалтайск, Камень-на-Оби и Белокуриха.
В ходе предыдущих рейдов в начале октября проверки прошли на 177 объектах, Роспотребнадзор зарегистрировал 12 нарушений.
Ранее сообщалось, что два ночных клуба в Барнауле могут закрыть за несоблюдение антиковидных ограничений.
Комментарии
А что на IT форуме не ловили?
Желтый штаны! Два раза Ку!
18.10.2021 13:08
- гость -
Желтый штаны! Два раза Ку!--------------------И как финал белые тапки.
Преступный масочный режим давно пора отменять...Так же как и режим готовности...Не может никакой режим длиться годами. А кому нужно быть готовыми должны быть готовыми всегда, на то они и экстренные службы.
Это потомственные крепостые, они, ненадеванием масок, хотят показать какие они свободные личности. Смешно и горько смотреть на них.
18.10.2021 14:14
Гость
галоперидолу пациенту, у него взаимоисключающие параграфы в голове
с двух методичек пишешь, запутался?
А что их ловить?
Заходишь в любую школу- тысячи бегающих ребятишек без масок, учителя,технический персонал, снующие туда сюда.
А потом все дружно расходятся по домам. Заметьте- без масок)))
А в битком набитом автобусе в маске стало быть можно? Снимите галстук или трусы наденьте
Г
Гость 18.10. 2021 14:42
Не напрягай свою прямую извилину. Свинопасам этого не понять!!!
На Старый базар заходили? Никто не соблюдает
А в ресторане есть через маску?