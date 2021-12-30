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Барнаульский дом остался без газа из-за неаккуратной уборки сосулек

, ИА "Амител"
В подъездах стоял сильный запах газа, однако аварийная бригада быстро всё ликвидировала
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Пятиэтажка в центре Барнаула на ул. Деповской, 29, осталась без газа, поскольку сотрудники УК "Первая" повредили трубу во время уборки сосулек. До этого они несколько недель не могли ликвидировать наросты на крышах, сообщает "Толк".

По словам жительницы дома Мадины Комаровой, УК не отреагировала ни на одну из многочисленных просьб убрать сосульки. С каждым днём они становились всё больше и угрожающе нависали над прохожими. Рабочие зашевелились только после сообщения о том, что в дом приедет телевидение.

Однако грамотно очистить крыши они не смогли – сбитые льдины повредили газовую трубу. После неудачи сотрудники УК ретировались и не предупредили жильцов. В подъездах стоял сильный запах газа, однако аварийная бригада быстро всё ликвидировала.

Также, по словам местной жительницы, ещё до ситуации с повреждением газовой трубы в двух подъездах не было света. Диспетчер управляющей компании "Первая" Ирина Бояджан объяснила это тем, что ранее в подвале дома обвалилось семь метров канализационной трубы, подвал подтопило, поэтому и возникли перебои с электроснабжением.

Ранее житель Барнаула пожаловался на огромные сосульки, которые свисают с крыши дома по адресу Матросова, 195.

В ожидании трагедии. Жители Барнаула пожаловались на гигантские сосульки

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 17:43
гiсть

а в остальном, прекрасная маркиза, на Деповской все хорошо!

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