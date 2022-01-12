В Туле мужчина на внедорожнике специально перекрыл дорогу машине скорой помощи. Об этом сообщает Mash.

Медики приехали к многоквартирному дому на вызов. Пока фельдшер осматривал пожилую пациентку, во двор въехал мужчина на внедорожнике и потребовал от водителя скорой освободить ему проезд.

Сотрудник скорой ответил, что не может уезжать с места, пока осмотр не будет завершён, после чего горожанин начал скандалить. В какой-то момент он оставил автомобиль на дороге и заявил, что у него сломалась коробка передач.

Соседи долго уговаривали мужчину убрать авто с проезжей части, а когда поняли, что уговорами решить проблему не получится, просто оттолкали машину в сторону.

Теперь туляку грозит наказание по статье "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включёнными спецсигналами".

Ранее сообщалось, что две иномарки столкнулись на пересечении улиц Челюскинцев и Чкалова в Барнауле. Машины заблокировали движение трамваев.