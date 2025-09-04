А деревья уже голые. Осень официально пришла в Барнаул
Некоторые деревья в городе уже стряхнули свою листву
04 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
Начало сентября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Осень наступила, кажется, не сегодня, а еще в августе. Погода будто решила не дожидаться официального прихода сентября, и теплые дни сменились холодами задолго до того, как мы перевернули календарь. Само лето, такое долгожданное, пролетело незаметно, оставив после себя лишь воспоминания о нескольких жарких неделях.
Золотые краски стремительно наполняют город, превращая привычные улицы в настоящие осенние картины. Воздух стал свежее и прозрачнее, и в нем уже чувствуется легкая горечь опавших листьев.
08:10:44 04-09-2025
ну, не везде так, в нагорной части трава зеленая, листва пышная, вовсю цветут цветы, и даже распустились крокусы на клумбах (весенний цветик, между прочим), а на рынке вчерась продавали абсолютно свежие листочки смородины (для маринада в заготовках необходимы сии листочки)....
09:12:29 04-09-2025
Ждем установления снежного покрова в октябре?