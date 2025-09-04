НОВОСТИОбщество

А деревья уже голые. Осень официально пришла в Барнаул

Некоторые деревья в городе уже стряхнули свою листву

04 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Начало сентября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осень наступила, кажется, не сегодня, а еще в августе. Погода будто решила не дожидаться официального прихода сентября, и теплые дни сменились холодами задолго до того, как мы перевернули календарь. Само лето, такое долгожданное, пролетело незаметно, оставив после себя лишь воспоминания о нескольких жарких неделях.

Золотые краски стремительно наполняют город, превращая привычные улицы в настоящие осенние картины. Воздух стал свежее и прозрачнее, и в нем уже чувствуется легкая горечь опавших листьев. 

Ранее amic.ru писал, почему в Барнауле в начале августа стремительно опадали листья. 

Комментарии

тамара

08:10:44 04-09-2025

ну, не везде так, в нагорной части трава зеленая, листва пышная, вовсю цветут цветы, и даже распустились крокусы на клумбах (весенний цветик, между прочим), а на рынке вчерась продавали абсолютно свежие листочки смородины (для маринада в заготовках необходимы сии листочки)....

Гость

09:12:29 04-09-2025

Ждем установления снежного покрова в октябре?

