Ленин за "железным занавесом". В Барнауле готовят к реставрации статую вождя пролетариата

Работы должны завершить к 17 апреля

23 марта 2026, 11:50, ИА Амител

Памятник Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Памятник Ленину в центре Барнаула начали готовить к реставрации. Скульптуру уже оградили металлическим забором, сообщает корреспондент amic.ru.

«Пока никакие работы не начались, но к реставрации, думаю, все уже подготовлено. Памятник окружен высоким забором. Будем с нетерпением ждать, как преобразится монумент», — отметила наш корреспондент.

Ранее сообщалось, что памятник на площади Советов отреставрирует подрядчик из Москвы. Работы по восстановлению объекта должны завершить к 17 апреля — этот срок приурочен к дате рождения Владимира Ленина.

Планируется обновить постамент и стилобат памятника. На время проведения работ скульптуру демонтируют, а после завершения реставрации установят на прежнее место.Ранее городские власти уже предпринимали попытки организовать ремонт, однако два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость контракта составляла около 637 тысяч рублей.

В новой закупке стартовую цену увеличили до 2,1 млн рублей. По итогам торгов подрядчик согласился выполнить работы за 1,7 млн.