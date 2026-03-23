Ленин за "железным занавесом". В Барнауле готовят к реставрации статую вождя пролетариата
Работы должны завершить к 17 апреля
23 марта 2026, 11:50, ИА Амител
Памятник Ленину в центре Барнаула начали готовить к реставрации. Скульптуру уже оградили металлическим забором, сообщает корреспондент amic.ru.
«Пока никакие работы не начались, но к реставрации, думаю, все уже подготовлено. Памятник окружен высоким забором. Будем с нетерпением ждать, как преобразится монумент», — отметила наш корреспондент.
Ранее сообщалось, что памятник на площади Советов отреставрирует подрядчик из Москвы. Работы по восстановлению объекта должны завершить к 17 апреля — этот срок приурочен к дате рождения Владимира Ленина.
Планируется обновить постамент и стилобат памятника. На время проведения работ скульптуру демонтируют, а после завершения реставрации установят на прежнее место.Ранее городские власти уже предпринимали попытки организовать ремонт, однако два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость контракта составляла около 637 тысяч рублей.
В новой закупке стартовую цену увеличили до 2,1 млн рублей. По итогам торгов подрядчик согласился выполнить работы за 1,7 млн.
11:55:16 23-03-2026
Пожеланм успеха.
Но народ терзают смутные сомнения.
13:06:03 23-03-2026
Олег (11:55:16 23-03-2026) Пожеланм успеха.Но народ терзают смутные сомнения.... Что после открытия отреставрированного памятника лицо будет уже другое?)
12:30:39 23-03-2026
в детстве байка ходила, что за плитами из гранита в постаменте полость и там богатства ))) чуть ли не золото партии. жаль сейчас после вскрытия никто не расскажет правда или нет
14:28:33 23-03-2026
А где оставлять пожелания по цветам раскраски истукана?
15:32:08 23-03-2026
17 апреля сообщат, что Ленин был не настоящий, с гнильцой и плесенью внутри, пришлось снести :)
12:24:40 24-03-2026
Да не нужен он там