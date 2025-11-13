"А снег не знал и падал". Красивый снегопад на пять минут обрушился на Барнаул
Густые хлопья снега накрыли улицы, дворы и парковки
13 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
На Барнаул обрушился короткий, но красивый снегопад и на пять минут превратил город в настоящую зимнюю открытку.
После нескольких дней слякоти и луж погода неожиданно изменилась: густые хлопья снега накрыли улицы, дворы и парковки, создав ощущение приближающихся праздников.
Спустя несколько минут снегопад так же быстро закончился – небо прояснилось, местами стало почти ясным. Барнаульцы делятся, что успели почувствовать "настоящую новогоднюю сказку", пусть и совсем недолгую.
Ранее синоптики предупредили, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Заморозки будут небольшими, до -7 градусов.
