"А снег не знал и падал". Красивый снегопад на пять минут обрушился на Барнаул

Густые хлопья снега накрыли улицы, дворы и парковки

13 ноября 2025, 18:05, ИА Амител

Фотографии снегопада сделаны с разницей в пять минут / Фото: подписчик amic.ru

На Барнаул обрушился короткий, но красивый снегопад и на пять минут превратил город в настоящую зимнюю открытку.

После нескольких дней слякоти и луж погода неожиданно изменилась: густые хлопья снега накрыли улицы, дворы и парковки, создав ощущение приближающихся праздников.

Спустя несколько минут снегопад так же быстро закончился – небо прояснилось, местами стало почти ясным. Барнаульцы делятся, что успели почувствовать "настоящую новогоднюю сказку", пусть и совсем недолгую.

Ранее синоптики предупредили, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Заморозки будут небольшими, до -7 градусов.