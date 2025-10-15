Адвокат сфотографировала стоящих на коленях гражданских в отделе полиции алтайского села
Защитник уже подала жалобу в Следственный комитет
15 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Адвокат сняла на камеру телефона, как двое мужчин в гражданской одежде стоят на коленях в кабинете участкового пункта полиции на ул. Советской, 81, в селе Шипуново. Об этом защитник рассказала amic.ru.
По словам спикера, она по работе находилась в районном отделе полиции 18 сентября и примерно в 11:30 услышала звуки, похожие на удары, а также мужской крик.
«Я встала и пошла в кабинет. Открываю дверь, там сидят трое участковых, два сотрудника Росгвардии, а гражданские стоят на коленях. Спрашиваю: "Почему это происходит?" Мне ответили: "Гляньте на них, какие им стулья?" Я была в шоке, вышла, потом вернулась, а их так никто и не поднял. Поэтому я сфотографировала происходящее. По моей информации, стоящие на коленях были в состоянии опьянения. Несколько раз они вызывали сотрудников, которые в конце концов устали туда ездить и привезли их для профилактической беседы», – отметила адвокат.
Она добавила, что уже слышала о том, что в шипуновском отделении якобы случались похожие ситуации. Очевидец обратилась в Следком – заявление пообещали рассмотреть до 20 октября. Однако сейчас она предполагает, что в возбуждении дела "могут отказать".
По словам защитника, ее уже просили "не раздувать" ситуацию, однако женщина сказала, что не оставит этого "просто так". И если дело вдруг не возбудят, она намерена обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру, чтобы там разобрались, что происходило в кабинете на самом деле. Сейчас же очевидец решила рассказать о случившемся журналистам, "чтобы дело не замяли", пояснила она.
Amic.ru отправил соответствующий запрос в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю за разъяснением ситуации.
Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
08:11:35 15-10-2025
в 90х мого процессуальной либерды выкуклилось.
и на все лады начали стали с ног на голову выворачивать, про свою правду в суде рассказывать и что не все так однозначно.
эта правовед про злоупотребление правом пусть лучше говорит. звонят по поводу и без повода, на сайты строчат кляузы и истерику разводят, а на это все обязаны реагировать.
вообщем дело борщевского, кучерены, падвы и старухи сахаровой - живет и процветает.
08:20:15 15-10-2025
Ну что адвокат, отпрыгалась? Беги. Беги из Шипуново без оглядки!
09:02:24 15-10-2025
Гость (08:20:15 15-10-2025) Ну что адвокат, отпрыгалась? Беги. Беги из Шипуново без огля... Кто тебе сказал, что она с Шипуново? С закрытыми глазами читаете и одной извилиной?
09:28:34 15-10-2025
Гость (09:02:24 15-10-2025) Кто тебе сказал, что она с Шипуново? С закрытыми глазами чит... Адвокат сняла на камеру телефона, как двое мужчин в гражданской одежде стоят на коленях в кабинете участкового пункта полиции на ул. Советской, 81, в селе Шипуново. Об этом защитник рассказала amic.ru.
Походу у вас с извилинами вообще проблема. Пунктирная, и та разной длинны.
09:43:15 15-10-2025
Гость (09:28:34 15-10-2025) Адвокат сняла на камеру телефона, как двое мужчин в гражданс... А в каком контексте написано беги из Шипуново? Она там по работе была на пару минут, а потом уехала в Барнаул, куда ей еще бежать, understand?
10:04:02 15-10-2025
Гость (09:43:15 15-10-2025) А в каком контексте написано беги из Шипуново? Она там по ра... Чем дальше, тем лучше
08:22:19 15-10-2025
Удивляться нечему. Не все, конечно, но есть такие сотрудники. Не буду защищать этих гражданских, не мне их судить. Но скажу, что даже в СК 2 отдела морально и психологически могут давить и мариновать, так сказать, человека сколько им нужно, и, заметьте, простого свидетеля. И после жалобы на имя начальника краевого СК просто отписаться, что всё в рамках закона.
08:45:32 15-10-2025
Гость (08:22:19 15-10-2025) Удивляться нечему. Не все, конечно, но есть такие сотрудники... Так работает вся система в целом, звания и должности значения не имеют
09:39:25 15-10-2025
Гость (08:45:32 15-10-2025) Так работает вся система в целом, звания и должности значени...
Ттаже порука и у докторов
09:23:15 15-10-2025
Бухлозавры и должны страдать. Если бухлозавры решили внезапно постоять на коленях в околотке - нет причин им запрещать делать это. В действиях сотрудников нарушений не заметил.
09:45:05 15-10-2025
Гость (09:23:15 15-10-2025) Бухлозавры и должны страдать. Если бухлозавры решили внезап... А он сам решил или заставили?
09:42:20 15-10-2025
вобще пьяного положено отвезти и отрезвить в вытрезвителе но сейчас вроде их сократили
поэтому да могут и на пол посадить или положить если стоять не в состоянии
адвокат зря кипешится
10:17:25 15-10-2025
- "Я встала и пошла в кабинет. Открываю дверь, там сидят трое участковых, два сотрудника Росгвардии, а гражданские стоят на коленях." ------------- В Шипуново аж три участковых и гвардии, а говорят на них дефицит в стране.
16:39:50 15-10-2025
а что не так? они там все засс*т и потом отмывать покупать?! верно сделали. молодцы ребята полицейские