Адвокат сфотографировала стоящих на коленях гражданских в отделе полиции алтайского села

Защитник уже подала жалобу в Следственный комитет

15 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Стоящие на коленях гражданские в шипуновском отделении полиции / Фото предоставлено очевидцем

Адвокат сняла на камеру телефона, как двое мужчин в гражданской одежде стоят на коленях в кабинете участкового пункта полиции на ул. Советской, 81, в селе Шипуново. Об этом защитник рассказала amic.ru.

По словам спикера, она по работе находилась в районном отделе полиции 18 сентября и примерно в 11:30 услышала звуки, похожие на удары, а также мужской крик.

«Я встала и пошла в кабинет. Открываю дверь, там сидят трое участковых, два сотрудника Росгвардии, а гражданские стоят на коленях. Спрашиваю: "Почему это происходит?" Мне ответили: "Гляньте на них, какие им стулья?" Я была в шоке, вышла, потом вернулась, а их так никто и не поднял. Поэтому я сфотографировала происходящее. По моей информации, стоящие на коленях были в состоянии опьянения. Несколько раз они вызывали сотрудников, которые в конце концов устали туда ездить и привезли их для профилактической беседы», – отметила адвокат.

Она добавила, что уже слышала о том, что в шипуновском отделении якобы случались похожие ситуации. Очевидец обратилась в Следком – заявление пообещали рассмотреть до 20 октября. Однако сейчас она предполагает, что в возбуждении дела "могут отказать".

По словам защитника, ее уже просили "не раздувать" ситуацию, однако женщина сказала, что не оставит этого "просто так". И если дело вдруг не возбудят, она намерена обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру, чтобы там разобрались, что происходило в кабинете на самом деле. Сейчас же очевидец решила рассказать о случившемся журналистам, "чтобы дело не замяли", пояснила она.

Amic.ru отправил соответствующий запрос в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю за разъяснением ситуации.

Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.