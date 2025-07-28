Аэропорт Жуковский предупредил о проблемах с доступом к сайту

Системы самой воздушной гавани работают исправно

28 июля 2025, 18:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Доступ к сайту аэропорта Жуковский временно ограничили из-за неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта заявили, что технические затруднения связаны с работой интернет-провайдера.

При этом внутренние системы Жуковского исправны, авиарейсы принимают и отправляют согласно расписанию. Над устранением проблемы сейчас работают специалисты.

Напомним, 28 июля авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов из-за массовых сбоев в системе. Генпрокуратура подтвердила, что причиной стала хакерская атака.