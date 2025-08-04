Аферисты обманом похитили у пенсионерки из Алтайского края 200 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками больницы

04 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Преступник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

64-летняя женщина из села Кулунда обратилась в местный отдел полиции с заявлением о хищении крупной суммы денег. По словам пенсионерки, преступники действовали по отработанной схеме телефонного обмана, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Все началось со звонка от неизвестного мужчины, который представился сотрудником медицинского учреждения. Он сообщил, что женщине необходимо записаться на прием к эндокринологу.

Вскоре мобильный телефон потерпевшей получил SMS с четырехзначным кодом. Затем ситуация развивалась стремительно – в мессенджере ей позвонил якобы представитель Роскомнадзора, который заявил, что хочет помочь, поскольку ее данные оказались в руках мошенников.

Коварный план продолжил другой аферист, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил пенсионерке, что осведомлен о ее денежных накоплениях в размере 200 тысяч рублей, которые она откладывала из пенсии в течение пяти лет.

Поддавшись психологическому давлению, женщина обратилась в салон связи, где с помощью консультанта перевела все свои сбережения злоумышленникам. Осознав обман, она немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 – "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба".

