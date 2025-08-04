Аферисты обманом похитили у пенсионерки из Алтайского края 200 тысяч рублей
Мошенники представились сотрудниками больницы
04 августа 2025, 14:00, ИА Амител
64-летняя женщина из села Кулунда обратилась в местный отдел полиции с заявлением о хищении крупной суммы денег. По словам пенсионерки, преступники действовали по отработанной схеме телефонного обмана, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
Все началось со звонка от неизвестного мужчины, который представился сотрудником медицинского учреждения. Он сообщил, что женщине необходимо записаться на прием к эндокринологу.
Вскоре мобильный телефон потерпевшей получил SMS с четырехзначным кодом. Затем ситуация развивалась стремительно – в мессенджере ей позвонил якобы представитель Роскомнадзора, который заявил, что хочет помочь, поскольку ее данные оказались в руках мошенников.
Коварный план продолжил другой аферист, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил пенсионерке, что осведомлен о ее денежных накоплениях в размере 200 тысяч рублей, которые она откладывала из пенсии в течение пяти лет.
Поддавшись психологическому давлению, женщина обратилась в салон связи, где с помощью консультанта перевела все свои сбережения злоумышленникам. Осознав обман, она немедленно обратилась в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 – "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба".
Ранее в Барнауле школьница перевела мошенникам 42 тысячи рублей с карты своего отца.
16:11:59 04-08-2025
наши пенсионеры самые богатые пенсионеры в мире. А где в этой новости участие правоохранительных органов?
20:07:50 04-08-2025
Так-то "выявляют" аферистов? При буржуйской горе-власти неуёмный Васька, как говорится, слушает да ест...