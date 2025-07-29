В Барнауле школьница перевела мошенникам 42 тысячи рублей с папиной карты
Девочка хотела купить игровую валюту
29 июля 2025, 13:43, ИА Амител
В Барнауле 11-летняя девочка перечислила злоумышленникам деньги с банковской карты отца, пытаясь купить игровую валюту в Roblox, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился мужчина, сообщив, что его несовершеннолетняя дочь перевела крупную сумму денег незнакомым лицам в интернете. Как выяснилось, девочка попала на удочку мошенников, общаясь через мессенджер с незнакомкой, которая обещала помочь с покупкой внутриигровой валюты.
«Во время переписки 11-летняя школьница доверчиво передала собеседнице реквизиты банковской карты своего отца. Затем, следуя инструкциям мошенницы, она совершила шесть переводов, сумма которых составила 42 тысячи рублей. Лишь после этого девочка заподозрила неладное и рассказала о случившемся родителям», - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту "мошенничества с причинением значительного ущерба".
Ранее в Барнауле десятилетняя "игроманка" оформила на маму кредит и отдала мошенникам 98 тысяч рублей.
Полицейские отмечают тревожную тенденцию: все чаще мишенью интернет-аферистов становятся именно дети. Мошенники активно используют игровые платформы и соцсети для обмана юных пользователей. Они выдают себя за продавцов виртуальных предметов, модераторов, "помощников" или даже сверстников.
