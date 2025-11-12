"Африканского колдуна", обещавшего превратить рубли в доллары, отправили в колонию

Мужчина обещал своим жертвам, что сможет превратить пять тысяч рублей в доллары или евро

12 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Подсудимый, гражданин страны Камерун / Фото: прокуратура Москвы

Гражданин Камеруна, заверявший, что может преобразовывать обычные листы бумаги в доллары, отправится в тюрьму на три года, сообщает прокуратура Москвы.

В 2022 году Таби Таканг, как он заявлял, хотел помочь всем желающим разбогатеть. Он рассказывал о некоем магическом обряде. По его словам, следовало взять банкноту пять тысяч рублей, омыть ее в особом составе, затем обработать этой жидкостью другие деньги и завернуть все это в фольгу на некоторое время. В результате, по его утверждению, получалось 100 долларов.

В конечном итоге один неосторожный человек передал ему 500 тысяч рублей в надежде превратить их в "зеленые" купюры. Однако Таканг не собирался творить чудеса, а просто скрылся с полученными средствами. У этого выходца из Камеруна было много жертв, еще один человек передал ему 1,2 миллиона рублей для аналогичной "трансформации".

Помимо крупных сумм, Таби не гнушался и мелким воровством – однажды он украл телефон, который выпал у задремавшего в вагоне метро пассажира. Тогда аферист отделался лишь штрафом. Вскоре его задержали за мошеннические действия. На днях суд огласил вердикт. В ближайшие три года псевдомагу предстоит заниматься "чародейством" в российской исправительной колонии.