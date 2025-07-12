НОВОСТИЗдоровье

Диетолог назвал самые опасные продукты для перекуса

В противном случае можно серьезно навредить поджелудочной

12 июля 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: Jonas Kakaroto / unsplash.com
Фото: Jonas Kakaroto / unsplash.com

Печенье, белый хлеб и фрукты – самые вредные перекусы, заявил диетолог Хесус Васкес изданию El Español. На материал обратила внимание "Лента.ру".

По его словам, эти продукты резко повышают уровень глюкозы, что заставляет поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин. При частом употреблении таких перекусов это может привести к перегрузке и сбоям в работе этого органа.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:06:25 12-07-2025

Наверно тоже самое если перекусить полезным, но запить сладкой газировкой, квасом или, простите зожники, пивом)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:55:07 12-07-2025

Гость (13:06:25 12-07-2025) Наверно тоже самое если перекусить полезным, но запить сладк... Неее тогда полезный перекус, запьете вредным запивоном. Я на перекусе ногу поросячью пивом запиваю)) Ща заминусят эти Простизожники)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:36:05 13-07-2025

Протеиновый перекус от начальника, полезен для секретарш.

  -3 Нравится
Ответить
