Диетолог назвал самые опасные продукты для перекуса

В противном случае можно серьезно навредить поджелудочной

Печенье, белый хлеб и фрукты – самые вредные перекусы, заявил диетолог Хесус Васкес изданию El Español. На материал обратила внимание "Лента.ру".

По его словам, эти продукты резко повышают уровень глюкозы, что заставляет поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин. При частом употреблении таких перекусов это может привести к перегрузке и сбоям в работе этого органа.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов.