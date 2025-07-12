Диетолог назвал самые опасные продукты для перекуса
В противном случае можно серьезно навредить поджелудочной
Печенье, белый хлеб и фрукты – самые вредные перекусы, заявил диетолог Хесус Васкес изданию El Español. На материал обратила внимание "Лента.ру".
По его словам, эти продукты резко повышают уровень глюкозы, что заставляет поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин. При частом употреблении таких перекусов это может привести к перегрузке и сбоям в работе этого органа.
Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов.
Наверно тоже самое если перекусить полезным, но запить сладкой газировкой, квасом или, простите зожники, пивом)
Гость (13:06:25 12-07-2025) Наверно тоже самое если перекусить полезным, но запить сладк... Неее тогда полезный перекус, запьете вредным запивоном. Я на перекусе ногу поросячью пивом запиваю)) Ща заминусят эти Простизожники)))
Протеиновый перекус от начальника, полезен для секретарш.