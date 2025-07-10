Актриса алтайского театра драмы появится в новом сериале на ТНТ

Ирина Чипиженко призналась, что Барнаул для нее стал местом, в котором она оставила частичку своего сердца

87-летняя актриса алтайского театра драмы Ирина Чипиженко появится в криминальной комедии на ТНТ. Как сообщает пресс-служба телеканала, она сыграет бабушку в сериале "Инкассаторы", снятом компанией "Старвилль".

Картина рассказывает о двух напарниках-инкассаторах – Вите и Сереге. Они давно занимаются перевозкой денег, однако то и дело что-то идет не так. Когда на машину нападают грабители, они отбиваются, но узнают, что ограбление организовал их шеф. Ради мести они решаются на отчаянный ход: ограбить сами себя.

В криминальной комедии также появятся: Николай Добрынин, Анна Глаубэ, Ольга Веникова, Елена Бирюкова, Галина Бокашевская, Андрей Пынзару, Петр Королев, Фэйя Цзоу, Валерия Зоидова.

Сыгравшая бабушку Ирина Георгиевна может похвастаться яркой и насыщенной биографией. Артистка родилась в Туле, где в ТЮЗе работали ее родители, и с детства привыкла к гастролям. В начале 60-х актриса играла в театрах Омска и Барнаула, а также десять лет работала в Грозном. Сейчас Ирина живет и работает в Москве.

Актриса поделилась, что в 60-х годах в Москве была актерская биржа. Обычно ее устраивали либо в Доме актеров, либо в Саду культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана. И в саду Баумана артистку познакомили с главным режиссером алтайского театра драмы.

"Это был Эмиль Вайнштейн. Должна сказать, что он прекрасный режиссер и человек. Я с удовольствием с ним поехала. А какой же был театр, какие там были актеры! Спектаклей, в которых я была занята, было немного. Но одну роль я очень хорошо запомнила: в спектакле "Между ливнем" я играла Таську боцмана. Это любимейшая моя работа. Несмотря на то, что меня очень держали, меня уже ждали в Грозном. И так получилось, что со слезами на глазах я отправилась из Барнаула в столицу Чеченской Республики", – сказала Чипиженко.

Барнаул для актрисы стал местом, в котором она оставила частичку своего сердца. Также Ирина Георгиевна выделила Омск, Ростов, Грозный и латвийский Лиепая.

Отдельно артистка подчеркнула, что в Сибири живут другие люди. Несмотря на то, что они грубы внешне и имеют "отрывистый говор", за этим всем стоит широкая душа.

Хотя актрисе 87 лет, она продолжает сниматься в сериалах и покорять сцену. Не могли не спросить, откуда же лучше черпать энергию для творчества? На что Ирина Чипиженко лаконично ответила, что театр – это зритель. И если у артиста существует эта связь со зрителем и понимание, для чего выходить на сцену, то все будет в порядке.