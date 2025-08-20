"Сколько женщин!" Александр Балыков об искушенной публике на Алтае и своем разочаровании
Известный артист оценил театр драмы и культурную повестку Барнаула
20 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Знаменитая вокальная группа VIVA приехала в Барнаул, чтобы именно отсюда стартовать в свой юбилейный тур, посвященный десятилетию коллектива.
Дел у квинтета было много: выступили на фестивале памяти Михаила Евдокимова в Верх-Обском и сняли клип в столице Алтайского края – на родине своего продюсера и автора песен Александра Балыкова.
А еще Александр сумел найти время прийти в гости в "Переговорку" на amic.ru и рассказал, что в столицу Алтайского края приезжает слишком много артистов, а потому публика у нас – очень искушенная.
О культурной жизни Алтайского края
«Который год мы пытаемся организовать концерты на Алтае и каждый раз – нет дат, все площадки заняты. Каждый день у вас что-то происходит. Это круто!» – говорит артист.
По его словам, в Барнауле "шикарный театр драмы", прекрасная концертная повестка, а интересных артистов – на любой вкус.
О большом разочаровании
«Для меня большое разочарование, что люди часто выбирают провести вечер в социальных сетях. Оторвитесь от телефонов!» – призывает Александр Балыков.
О ритуалах перед концертом
«Перед выступлением всегда говорю группе: представьте, сколько женщин перед концертом думали, какой наряд они наденут, как накраситься, сделать прическу. Эти женщины этот вечер посвящают нам – насколько это ответственно и круто!» – восхищается артист.
О мечтах
Александр Балыков очень ярко и выразительно рассказывает, почему нужно правильно мечтать. Автор стихотворения – он сам.
Подробное интервью с артистом смотрите 21 августа в "Переговорке" на amic.ru.
11:00:16 20-08-2025
Я конечно понимаю, что если я не знаю кто это, то его нет. Но увы, даже и не тянет узнавать.
11:09:24 20-08-2025
Иногда желание есть, но билеты надо покупать за неимоверные сроки.. что-то не так в этом бизнесе.
12:24:01 20-08-2025
dok_СФ (11:09:24 20-08-2025) Иногда желание есть, но билеты надо покупать за неимоверные ... Да, с билетами за полгода - это трэш, конечно. А потом еще и отменят или перенесут. Или сам уже забудешь или помрешь.
13:30:40 20-08-2025
какие у Александра подкрадули )
22:41:11 20-08-2025
Ботинки у него классные. Летние ...