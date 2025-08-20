"Сколько женщин!" Александр Балыков об искушенной публике на Алтае и своем разочаровании

Известный артист оценил театр драмы и культурную повестку Барнаула

20 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Знаменитая вокальная группа VIVA приехала в Барнаул, чтобы именно отсюда стартовать в свой юбилейный тур, посвященный десятилетию коллектива.

Дел у квинтета было много: выступили на фестивале памяти Михаила Евдокимова в Верх-Обском и сняли клип в столице Алтайского края – на родине своего продюсера и автора песен Александра Балыкова.

А еще Александр сумел найти время прийти в гости в "Переговорку" на amic.ru и рассказал, что в столицу Алтайского края приезжает слишком много артистов, а потому публика у нас – очень искушенная.

О культурной жизни Алтайского края

«Который год мы пытаемся организовать концерты на Алтае и каждый раз – нет дат, все площадки заняты. Каждый день у вас что-то происходит. Это круто!» – говорит артист.

По его словам, в Барнауле "шикарный театр драмы", прекрасная концертная повестка, а интересных артистов – на любой вкус.

О большом разочаровании

«Для меня большое разочарование, что люди часто выбирают провести вечер в социальных сетях. Оторвитесь от телефонов!» – призывает Александр Балыков.

О ритуалах перед концертом

«Перед выступлением всегда говорю группе: представьте, сколько женщин перед концертом думали, какой наряд они наденут, как накраситься, сделать прическу. Эти женщины этот вечер посвящают нам – насколько это ответственно и круто!» – восхищается артист.

О мечтах

Александр Балыков очень ярко и выразительно рассказывает, почему нужно правильно мечтать. Автор стихотворения – он сам.

Подробное интервью с артистом смотрите 21 августа в "Переговорке" на amic.ru.