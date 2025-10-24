Александр Деринг возглавил алтайское отделение Союза архитекторов России

Одной из его первоочередных задач станет сохранение и развитие Дома архитектора

24 октября 2025, 11:41, ИА Амител

Александр Деринг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Александр Деринг стал новым председателем алтайского отделения Союза архитекторов России, которое более 30 лет возглавлял Петр Анисифоров, сообщает "Алтайская недвижимость".

Именно Анисифоров предложил кандидатуру Деринга, назвав его авторитетным человеком, необходимым для решения текущих задач.

«Архитектура тебя окружает всегда. От архитектора многое зависит», – подчеркнул Анисифоров.

Коллеги поддержали нового председателя. По их словам, Деринг талантливый администратор и "зачинщик полезных архитектурных движений".

Сам Деринг поблагодарил всех за доверие. Одной из его первоочередных задач станет сохранение и развитие Дома архитектора.

Напомним, Александр Деринг спроектировал небольшой сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, где установят памятник писателю Федору Достоевскому.