Александр Деринг возглавил алтайское отделение Союза архитекторов России
Одной из его первоочередных задач станет сохранение и развитие Дома архитектора
24 октября 2025, 11:41, ИА Амител
Александр Деринг стал новым председателем алтайского отделения Союза архитекторов России, которое более 30 лет возглавлял Петр Анисифоров, сообщает "Алтайская недвижимость".
Именно Анисифоров предложил кандидатуру Деринга, назвав его авторитетным человеком, необходимым для решения текущих задач.
«Архитектура тебя окружает всегда. От архитектора многое зависит», – подчеркнул Анисифоров.
Коллеги поддержали нового председателя. По их словам, Деринг талантливый администратор и "зачинщик полезных архитектурных движений".
Сам Деринг поблагодарил всех за доверие. Одной из его первоочередных задач станет сохранение и развитие Дома архитектора.
Напомним, Александр Деринг спроектировал небольшой сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, где установят памятник писателю Федору Достоевскому.
11:43:41 24-10-2025
А может предоставить план архитектурного развития города или сохранение/модернизация старого фонда ?
А что по "Спичке" ? Всё сохранили ?
12:41:30 24-10-2025
Шинник (11:43:41 24-10-2025) "Одной из его первоочередных задач станет сохранение и разви... Вы часом не иноагент, такие вопросы задаёте?
12:46:01 24-10-2025
Шинник (11:43:41 24-10-2025) "Одной из его первоочередных задач станет сохранение и разви... А перед ним кто-то ставит такую задачу? Это к городской администрации вопрос в первую очередь. А на самом деле, очень неплохо, что руководство поменялось. Молодежь появилась - может теперь начнет раскачиваться это болото
12:47:42 24-10-2025
Шинник (11:43:41 24-10-2025) "Одной из его первоочередных задач станет сохранение и разви... У спички собственник есть, который на нее забил пока. А граждане на общественных началах пытались хоть что-то сделать. Вы участвовали, кстати?
12:17:11 24-10-2025
Так вот ты какой, архитектор
12:24:01 24-10-2025
Вот кто весь город Карандашами по 20-ть +/- этажей законопатил...