Алексей Смертин намерен пробежать суточный марафон и стать КМС по легкой атлетике

Экс-капитан сборной РФ может стать первым человеком в стране со званием МСМК по футболу и КМС по легкой атлетике

07 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Алексей Смертин на марафоне Marathon des Sables / Фото: Sports.ru

Экс-капитан сборной России по футболу, игравший за барнаульское "Динамо", ФК "Локомотив", ФК "Бордо" и ФК "Челси", Алексей Смертин может поучаствовать в суточном беге. Если Смертину удастся преодолеть 220 километров, то он станет КМС по легкой атлетике. Об этом спортсмен рассказал в новом выпуске программы "Переговорка" на amic.ru.

«В январе меня ждет Оймякон (Якутия), это в рамках марафона на 50 км, мне будет 50 лет и температура будет -50. Символично. После этого планирую принять участие в суточном марафоне и пробежать 250 км. Бег – история про медитацию. Во время бега рождается много идей. Когда ты бежишь длинные дистанции, то важно работать именно головой. Ноги к таким нагрузкам готовы. Однако там желудок вступает в силу. На примере марафона в Сахаре могу смело утверждать, что не познал пределы своего организма», – рассказал Смертин.

Ранее известный в прошлом футболист преодолел 250 километров на Marathon des Sables. Гонка в Марокко длится неделю и состоит из шести этапов. Смертин пробежал дистанцию за 33 часа 47 минут и 10 секунд. У него 118-е место из 847 участников и четвертое – среди 12 россиян.

Если бывший полузащитник лондонского "Челси" и французского "Бордо" преодолеет суточный марафон, то может стать кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Для этого за сутки нужно пробежать 220 километров. При беге в среднем темпе – это около 06:30 минут на километр.

Любопытно, что в России нет спортсмена, который был бы одновременно МСМК по футболу и КМС по легкой атлетике.

