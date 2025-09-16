Алейский мясокомбинат внедряет бережливые технологии для повышения эффективности

Проект "Производительность труда" помог выявить узкие места и разработать план оптимизации производства

16 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Подведение промежуточных итогов в компании "Горизонт" / Фото: КАУ АЦКР

Компания "Горизонт", представляющая марку "Алейский мясокомбинат", подвела промежуточные итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Задача – навести порядок в процессах и поднять общую эффективность.

Колбасная линия – первый полигон

В качестве пилотного направления выбрали выпуск колбасных изделий – это одно из ключевых направлений предприятия. Здесь начали отрабатывать новые методы: анализировать операции, выстраивать карты процессов, оцифровывать показатели. Для работы создали команду из специалистов разных подразделений, а в обучении опирались в том числе на ИТ-платформу производительность.рф. Теорию сразу закрепляли практикой в цехах.

"Горизонт" участвует во второй волне федерального проекта при сопровождении экспертов Регионального центра компетенций Алтайского края.

Что показал разбор процессов

В ходе детального обследования нашли 44 узких места. Часть касается внутренней логистики – лишние перемещения, нерациональные маршруты. Другая – коммуникации между подразделениями, где требуются четкие регламенты и понятные точки ответственности. Все позиции вошли в план улучшений.

«В первую очередь данный проект открыл для нас новый взгляд на привычные нам операции. Показал, что оцифровка всех показателей позволяет эффективнее выстраивать производственные процессы, анализировать, сравнивать», – сказал руководитель производственной площадки в Алейске Сергей Ивасюк.

По его словам, для успешной реализации проекта также необходимо проведение кадровой работы, чтобы сохранить положительный настрой коллектива, убедить персонал в полезности и удобстве предлагаемых улучшений.

В компании подчеркивают: пилот – это старт. В ближайшие три месяца на предприятии планируют оптимизацию по всем выявленным пунктам.

Опыт края

Как ранее сообщал amic.ru, в проекте участвовали и другие организации региона. Например, производитель труб "Алтик" прибавил 35% к производительности, а санаторий "Родник Алтая" ускорил обслуживание гостей и уменьшил очереди благодаря бережливым инструментам.

Участвовать в федпроекте могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн руб., для туриндустрии порог – от 180 млн. Заявки принимают на сайте производительность.рф, а также в Региональном центре компетенций: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.