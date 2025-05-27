Альфа-Банк и билайн запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

Сервис экономит время и минимизирует риски

27 мая 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2VSb5xpXTiG

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Оператор билайн и Альфа-Банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь. Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-Банк, чтобы защитить от мошенничества.

Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-Банка и билайна.

"За первые четыре месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тыс. человек, из которых более 4,9 тыс. – по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков – один. Вместо повторных объяснений – мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-Банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность – наша общая ответственность", – пояснил директор по антифроду билайна Пётр Алферов.

Он подчеркнул, что сервис не только экономит время, а действует на опережение – мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия.

"Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном – еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке", – добавил руководитель дирекции Альфа-Банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров.

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