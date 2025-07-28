"Алтайкрайгазсервис" повысит эффективность работы благодаря федеральному проекту

Оптимизация производства улучшит поставки сжиженного газа жителям региона

28 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Сделка. Рукопожатие / Фото: comp / ru.freepik.com

Один из самых крупных поставщиков сжиженного газа в регионе – компания "Алтайкрайгазсервис" – официально присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда". Инициативу реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", она направлена на повышение операционной эффективности отечественных предприятий.

Такое решение в компании приняли после комплексного анализа ключевых процессов предприятия экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края в сфере производительности труда (РЦК). Специалисты наметили направления дальнейшего развития, которые помогут предприятию повысить эффективность и качество предоставляемых услуг, а также сократить издержки.

«Мы накопили значительный опыт улучшения производственных показателей на разных предприятиях Алтайского края. Уверен, инструменты бережливого производства окажутся полезными и для оптимизации процесса поставки сжиженного газа жителям нашего региона», – подчеркнул важность модернизации руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Присоединение к программе позволит "Алтайкрайгазсервису" использовать современные подходы к управлению, наладить системную работу по сокращению потерь и рациональному использованию ресурсов. Поддержку в этом окажут эксперты РЦК, а также цифровая платформа проекта "Производительность.рф", где размещают обучающие материалы и успешные кейсы из различных отраслей.

К проекту уже подключились и другие организации региона. В их числе завод "Энерготех", который недавно начал внедрять инструменты бережливого производства. Санаторий "Алтайский замок" стал сотым участником инициативы и третьим представителем отрасли гостеприимства в крае, выбравшим путь оптимизации процессов ради повышения качества сервиса.

Среди участников также значатся санаторий "Алтай-West"*, завод "Машзавод ЭТС", предприятие "Управление ЖБИ-100", агропромышленное объединение "Алейскзернопродукт" и другие.

Компании, работающие в несырьевых базовых отраслях экономики и имеющие годовую выручку от 400 млн рублей (или от 180 млн рублей для туристического сектора), могут подать заявку на участие в проекте через сайт производительность.рф или обратиться по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Проект на всех этапах сопровождает АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", который оказывает методологическую и экспертную поддержку бизнесу по всей стране.

* Алтай-West ("Алтай-Вест")

Фото: ru.freepik.com