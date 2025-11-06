Алтайские компании поучаствовали в международной выставке продукции для здоровья

Десять ведущих производителей Алтайского края презентовали свою продукцию на выставке-форуме "Аптека"

06 ноября 2025, 11:40, ИА Амител

Форум-выставка "Аптека" в Москве / Фото: aptekaexpo.ru

Десять ведущих региональных производителей оздоровительной продукции Алтайского края поучаствовали в 32-м международном форуме-выставке "Аптека", который прошел в московском выставочном комплексе "Тимирязев Центр" с 30 октября по 1 ноября. На коллективном стенде Алтайпищепрома они презентовали свою продукцию – от лекарственных препаратов, БАДов, оздоровительных композиций до косметических средств, сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"Продемонстрировали свои возможности"

В Алтайпищепроме отметили: частью деловой программы форума были дискуссии и обсуждения ситуации в фармацевтической отрасли с лидерами аптечного рынка и экспертами, а также деловые переговоры и закупочные сессии.

«По итогам закупочной сессии алтайские компании продемонстрировали для крупных аптечных дистрибьюторов свои возможности. Они представили не только продукцию для поставок, но и условия для производства собственных торговых марок (СТМ), включающих полный цикл: от разработок рецептур до выпуска готовой продукции. Алтайская продукция вызвала большой интерес, компании провели десятки переговоров с деловыми партнерами из России и зарубежных стран, включая Турцию, Сербию, Индию, Белоруссию и другие страны», – отметила заместитель начальника Алтайпищепрома Ирина Попова.

Форум-выставка "Аптека" / Фото: aptekaexpo.ru

А именно Алтайский край на форуме представляли: "Алтайвитамины", Научно-производственный центр "Алтайская чайная компания", "Алтай-Селигор", "Алтай-Старовер", "Гринфито", фармацевтический завод "Гален", производственно-коммерческая фирма "Две линии", "Пантопроект", научно-производственная агрофирма "Пчела и человек" и "Фармгрупп". Они показали следующую продукцию:

агрофирма "Пчела и человек" презентовала новую линейку сиропов "Фитовектор" из солодки корня, плодов шиповника и бузины черной, а также сироп на травах от кашля с исландским мхом;

компания "Алтай-Старовер" показала растительные экстракты в капсулах "Эхинацея пурпурная";

фирма "Пантопроект" продемонстрировала свою новинку под названием "Чудовит Professional", которая была разработана для решения индивидуальных потребностей кожи и содержит биологически активные ингредиенты (растительные экстракты и пантовые субстанции);

компания "Фармгрупп" представила желейные пастилки "Спокойствие", линейку шипучих витаминов и мультивитаминные комплексы Sibivit, мультивитаминный комплекс для мужчин и женщин, а также БАДы для профилактики в сезон простуд и косметическую линейку Pharm Cosmetics;

специалисты производственно-коммерческой фирмы "Две линии" рассказали о новинках в Anti-age косметике Silapant (кислотный пилинг, парфюмированные кремы для рук, крем-спрей для волос термозащитой и другие). Также компания выпустила в новом дизайне серию натуральной косметики AltaiBio и обновила формат линейки ClioDerm.

Форум-выставка "Аптека" в Москве / Фото: aptekaexpo.ru

Девять дипломов

Алтайские производители получили девять дипломов за эффективность и результативность работы на форуме-выставке "Аптека-2025". Также один диплом выдало управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям за вклад в организацию коллективной выставочной экспозиции региона.

Отметим, что форум-выставка "Аптека" проходит ежегодно с 1993 года и является важным событием для российского аптечного рынка. Оно объединяет производителей, дистрибьюторов лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, косметики и продукции для здоровья, аптечные организации и сети, частные и государственные медицинские учреждения.

Также форум – это отраслевая бизнес-площадка для обмена опытом и решения важных задач, которые стоят перед отраслью. Там проводятся переговоры с представителями российских и зарубежных компаний, участники изучают новинки ассортимента товаров и услуг и знакомятся с тенденциями рынка.

В мероприятии принимают участие представители более 50 регионов России, которые представляют рынок от Калининграда до Владивостока. А в 2025 году на форуме было представлено более 100 компаний из России и из-за рубежа.