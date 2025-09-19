Алтайские мишки заметно прибавляют в весе в преддверии зимней спячки. Фото

Медведи энергично готовятся к зиме

19 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Медведи в Алтайском биосферном заповеднике готовятся к зимней спячке. В прителецкой тайге они активно питаются, главным образом – кедровыми орехами, которые служат основной пищей для накопления жировых запасов, сообщает Telegram-канал Алтайского заповедника.

Осенью косолапые особенно энергично едят, чтобы обеспечить организм необходимой энергией на долгий зимний сон. Одновременно они подыскивают подходящее место для берлоги, утепляют его и с наступлением холодов погружаются в спячку.

